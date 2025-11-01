Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất ba trọng tâm

Sáng 31-10 (giờ địa phương), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Gyeongju (Hàn Quốc), sau lễ đón trọng thể dành cho các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025. Ảnh: TTXVN

Hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững

Cùng dự hội nghị có các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời là Thái tử Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, phiên họp thảo luận hai nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công - tư nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất ba trọng tâm mà APEC cần tập trung. Thứ nhất, APEC cần giải quyết các điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng và kết cấu hạ tầng của khu vực thông qua số hóa hiệu quả quy trình thông quan; nâng cấp và đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, logistics, công nghệ thông tin; hài hòa hóa quy định dữ liệu và thanh toán xuyên biên giới; thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ giữa các nền kinh tế.

Thứ hai, cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư bằng các nỗ lực hiện thực hóa Hiệp định Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, triển khai các thỏa thuận thương mại nhiều bên của Tổ chức Thương mại thế giới như hiệp định tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm các rào cản phi thuế quan. Thứ ba, cần hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, nền tảng kinh tế vi mô vững chắc đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng dài hạn và bài học phát triển của khu vực cũng đã khẳng định vai trò rất quan trọng của khu vực tư nhân.Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; đề nghị hai bên triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng và mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận; khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam...

Chiều 31-10, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản và New Zealand; Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hồng Công (Trung Quốc).

TTXVN