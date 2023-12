Hội nghị Thành ủy TPHCM bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung. Đó là, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024.

Cùng với đó là cho ý kiến về báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TPHCM...

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 24 (mở rộng) diễn ra trong 1 ngày làm việc, trong đó có phần thảo luận tại hội trường liên quan đến nhiều nội dung quan trọng.

TPHCM đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, giúp các lĩnh vực kinh tế thành phố đều có mức tăng trưởng khá, cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành của thành phố đã đem lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

TPHCM có độ mở kinh tế lớn, chịu tác động của các bất ổn kinh tế, chính trị thế giới và những khó khăn chung từ nền kinh tế trong nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) quý 3 năm 2023 ước tăng 6,71%, 9 tháng đầu năm ước tăng 4,57% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,14% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 2,57% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 5,67% so với cùng kỳ. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,78%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 11,7%; ngành lưu trú, ăn uống tăng 29,0%; dịch vụ lữ hành tăng 51,9%; dịch vụ khác tăng 2,1%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp TPHCM qua cửa khẩu cả nước năm 2023 ước đạt 46,61 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,1%).

Về du lịch, tổng doanh thu trong năm 2023 ước đạt 160.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 33,3% so với kế hoạch. Khách quốc tế đến TPHCM năm 2023 ước đạt 5.000.000 lượt, tăng 44,3% so cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch. Khách du lịch nội địa đến TPHCM năm 2023 ước đạt 35.000.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch.

TPHCM cũng đã đón tiếp và làm việc với hơn 217 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, tổ chức 177 chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thông qua chuỗi các sự kiện xúc tiến giới thiệu thông tin thị trường.