Phường Bình Tây: Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong thương mại - dịch vụ

Nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đã thông qua 27 chỉ tiêu trong 5 nhóm lĩnh vực, với 4 chương trình đột phá.

Phường Bình Tây ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí... Phường phát triển du lịch văn hóa đặc trưng, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, danh thắng lịch sử, kiến trúc truyền thống và bản sắc đặc thù Chợ Lớn.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch và thương mại, xây dựng các tuyến phố chuyên doanh đạt chuẩn, nâng cao chất lượng cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây. Phường cũng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch, nhất là mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm địa phương; chủ động phối hợp triển khai hiệu quả đề án "Phố đêm Chợ Lớn".

Phường đặt mục tiêu tiếp tục chỉnh trang và phát triển đô thị, hoàn thành việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh Hàng Bàng, tổ chức tái định cư, ổn định cuộc sống người dân.

Phường Bình Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 2 và phường 9 (quận 6 trước đây) với hơn 47.000 nhân khẩu, gần 3.300 hộ kinh doanh cá thể và 1.170 doanh nghiệp. Đây là địa bàn giàu truyền thống thương mại - dịch vụ, gắn liền với chợ Bình Tây, trung tâm buôn bán lớn, lâu đời của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Tổ phó Tổ công tác số 11 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM, đề nghị phường Bình Tây tiếp tục chỉnh trang và phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, gắn với thương mại - dịch vụ.

Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phường cần tập trung các dự án hạ tầng, trong đó có Kênh Hàng Bàng giai đoạn 2, 3; xây dựng các tuyến phố thương mại văn minh, hiện đại. Phát huy thế mạnh chợ Bình Tây, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, kinh tế tư nhân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, hình thành các tuyến phố thương mại số, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tây ra mắt đại hội

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tây nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Thanh Thảo giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Đỗ Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Quốc Dương giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

THU HOÀI