Hội nghị Thành ủy TPHCM bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố

Sáng 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thành ủy viên…

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Thực hiện: VĂN MINH - THU HƯỜNG

Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng, thảo luận tại hội trường về: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; chương trình bảo vệ môi trường TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, hội nghị cũng cho ý kiến về công tác cán bộ; về tờ trình dự thảo đề án sáp nhập một số viện, trường vào Học viện Cán bộ TPHCM và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo tờ trình về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố lần đầu tiên lọt vào Top 100 toàn cầu.

Thu ngân sách nhà nước đạt 477.173 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 102.890 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được điều hành phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thành ủy viên dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân ước đạt 51.637 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch vốn được giao.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được đẩy mạnh; đã hoàn thành phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đồng thời triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch thống nhất trên toàn thành phố.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được khởi công, triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỷ đồng; công tác phát triển nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng; đã xử lý hoặc xác định hướng xử lý đối với 838/838 dự án tồn đọng thuộc diện rà soát theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và du lịch tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. TPHCM tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh, văn hóa và con người TPHCM năng động, nghĩa tình.

Chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của TPHCM.

Lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và dân vận có nhiều đổi mới, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp, phân quyền, kiện toàn tổ chức Đảng gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Công tác cán bộ, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được quan tâm; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và điều hành.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương; kịp thời cụ thể hóa các văn bản mới, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 1,55 triệu tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 309.769 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,1%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 11,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 967.525 tỷ đồng, tăng 13,2%. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 89,68% so với cùng kỳ; có 31.166 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,27% so với cùng kỳ.

VĂN MINH - THU HƯỜNG