Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện hành trình tri ân tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình tri ân năm 2026” tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Ngày 24-7, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình tri ân năm 2026” tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân và đại diện một số cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; dâng hương tại Đền thờ Vua Hàm Nghi tại xã Cam Lộ.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị đồng hành trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa (trị giá 800 triệu đồng); trao 200 suất quà an sinh xã hội cho người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng biển tượng trưng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 800 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tại xã Cam Lộ, Hội Nhà báo Việt Nam và đơn vị đồng hành trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa (trị giá 160 triệu đồng) và 50 suất quà đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình là hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm nhằm bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân của đội ngũ người làm báo cả nước đối với nhân dân Quảng Trị - vùng đất đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong các cuộc kháng chiến.

“Chúng tôi mong rằng những món quà này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, giúp gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và đơn vị đồng hành; đồng thời nhấn mạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao tặng quà có ý nghĩa rất lớn đối với người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện đơn vị đồng hành trao tặng nhà tình nghĩa và quà cho người dân tại xã Cam Lộ

Chương trình “Hành trình tri ân 2026” của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 23 đến 26-7. Ngoài hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chương trình sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao quà, học bổng, xe đạp và phòng máy vi tính cho học sinh và người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

VĂN THẮNG - ĐỨC NGHĨA