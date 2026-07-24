Xúc động lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B tại Gia Lai

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 24-7, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử Gia Lai đang lưu trữ hàng ngàn hồ sơ cán bộ đi B chờ tìm kiếm thân nhân

Các hồ sơ cán bộ đi B được chứng thực đầy đủ trước khi trao trả cho thân nhân

Mỗi bộ hồ sơ, kỷ vật không chỉ là chứng tích của một thời kỳ lịch sử hào hùng mà còn lưu giữ ký ức của những cán bộ đi B. Dịp này, tỉnh Gia Lai trao trả 10 bộ hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân.

Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt. Để chi viện cho miền Nam, hàng trăm đoàn cán bộ bí mật vượt dãy Trường Sơn, mang mật danh "đi B". Do yêu cầu bảo mật, toàn bộ hồ sơ, kỷ vật và tư trang cá nhân được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ. Đến năm 2010, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã bàn giao các hồ sơ về lại cho địa phương quản lý, xác minh và trao trả cho thân nhân.

Kỷ vật của cán bộ đi B Thái Bá

Cầm trên tay chiếc ba lô và mũ cối của cha là cán bộ đi B Thái Bá, bà Thái Thị Thự xúc động cảm ơn những người làm công tác lưu trữ, đã gìn giữ cẩn trọng các hiện vật suốt nhiều năm. Bà cũng khoác lại chiếc ba lô, đội chiếc mũ cối của cha mình để tưởng nhớ những năm tháng gian khó của thế hệ đi trước.

Bà Thái Thị Thự xúc động khoác lên mình kỷ vật của người cha

"Tôi rất xúc động khi được nhận lại hồ sơ, kỷ vật của ba, nhất là chiếc mũ cối và ba lô đã theo ba đi khắp Bắc, Nam. Tôi xin cảm ơn các cơ quan lưu trữ Trung ương và tỉnh Gia Lai đã gìn giữ những kỷ vật ấy đến hôm nay", bà Thự chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận, bà Thự quyết định trao lại chiếc mũ cối và ba lô của cha cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử Gia Lai tiếp tục bảo quản, phục vụ trưng bày và giáo dục truyền thống.

Bà Thự bàn giao lại kỷ vật cha mình cho Trung tâm lưu trữ lịch sử Gia Lai

Ban tổ chức cũng trao trả hồ sơ, kỷ vật của ông nội và anh trai ông nội cho anh Trương Minh Sơn (33 tuổi, phường Hoài Nhơn). Anh Sơn bày tỏ niềm tự hào khi gia đình có người thân đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai trao trả hồ sơ cán bộ đi B cho thân nhân

Tại buổi lễ, ông Trần Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đề nghị Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh chủ nhân hoặc thân nhân của các hồ sơ, kỷ vật còn lại để sớm trao trả.

Những bộ hồ sơ cán bộ đi B được trao trả đến tận tay các thân nhân

"Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước vì hòa bình, phát triển và hạnh phúc của hôm nay", ông Thắng nhấn mạnh.

Nhiều di vật, kỷ vật cán bộ đi B đang lưu giữ cẩn thận tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Gia Lai

Ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Gia Lai, cho biết từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã thực hiện 6 đợt trao trả hơn 2.000 hồ sơ cho thân nhân cán bộ đi B. Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử Gia Lai rà soát, trao trả các hồ sơ cán bộ đi B Theo ông Định, tỉnh Bình Định trước đây (nay là Gia Lai) là một trong những địa phương có số lượng hồ sơ cán bộ đi B lớn nhất cả nước, với khoảng 6.000 hồ sơ trong tổng số hơn 70.000 hồ sơ đi B. Hiện còn khoảng 4.000 hồ sơ đang tiếp tục được xác minh để tìm thân nhân trao trả.

NGỌC OAI