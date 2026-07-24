Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang để đảm bảo an toàn cho hạ du

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa có Công điện số 8258/CĐ-BNNMT và Văn bản số 8259/BNNMT-ĐĐ yêu cầu mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang từ 16 giờ ngày 24-7, để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo công điện, sáng 24-7, mực nước thượng lưu của hồ thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 106,4m, mực nước hạ lưu là 50,41m. Lưu lượng nước về hồ đạt 2.040 m³/giây, trong khi tổng lưu lượng nước về hạ du là 708,93 m³/giây.

Hồ thủy điện Tuyên Quang xả đáy. Ảnh tư liệu

Để chủ động ứng phó tình hình mưa đang và dự báo tiếp tục xảy ra, Bộ NN-MT yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ 16 giờ ngày 24-7, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu và báo cáo kịp thời về Bộ NN-MT cùng các cơ quan liên quan.

Bộ NN-MT đề nghị các địa phương ở hạ du gồm Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân, các đơn vị nuôi trồng thủy sản, vận tải thủy, bến đò, bến phà, các công trình đang thi công, hoạt động khai thác cát sỏi và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên sông… để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản, khi hồ vận hành xả nước.

Trước đó, hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 1 cửa xả đáy từ 16 giờ ngày 1-7 và đóng vào 16 giờ ngày 13-7, để điều tiết hồ chứa và bảo đảm an toàn công trình.

Hiện, ở khu vực miền Bắc, hồ thủy điện Hòa Bình cũng đang vận hành mở 1 cửa xả đáy, từ 11 giờ ngày 11-7.

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PHÚC VĂN