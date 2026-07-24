Lắng nghe từ sớm, hài hòa lợi ích giữa công nhân và doanh nghiệp

Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp”.

Quang cảnh hội nghị, sáng 24-7

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM.

Xây dựng lực lượng nòng cốt trong đối thoại

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân chia sẻ, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Theo đồng chí, Công đoàn Thành phố đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, tư vấn pháp luật và tiếp nhận phản ánh; nâng cao chất lượng đối thoại và thương lượng tập thể, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lượng Thị Tới thông tin, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM trở thành địa phương số lượng lao động lớn nhất cả nước với khoảng 7,49 triệu lao động. Cùng với sự phát triển nhanh của lao động nền tảng số, thương mại điện tử và các hình thức việc làm linh hoạt, công tác quản lý nhà nước và xây dựng quan hệ lao động cũng phải đổi mới theo hướng hiện đại, chủ động hơn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lượng Thị Tới phát biểu tại hội nghị

Trong khi đó, bà Võ Minh Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực phường Cát Lái, cho rằng, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong công tác dân vận, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Cùng với đó, chủ động nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Là địa phương có hơn 8.110 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, lực lượng lao động nhập cư đông, Chủ tịch Công đoàn phường An Lạc Hà Anh Tuấn cho rằng đây là thách thức lớn trong công tác tuyên truyền, nhất là giúp công nhân tiếp cận được pháp luật một cách tự nhiên nhất.

“Chúng tôi chủ động phối hợp với các chủ nhà trọ, tổ công nhân tự quản và ban chấp hành công đoàn cơ sở tại nhà máy, đồng thời “đơn giản hóa” các quy định phức tạp bằng hình ảnh, số liệu để người lao động dễ tiếp nhận”, ông Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Đại diện Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đại diện Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, doanh nghiệp FDI có quy mô lao động lớn nhất tại TPHCM (với hơn 40.880 công nhân), cho biết, tổ chức công đoàn không chỉ là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp mà còn phải trở thành lực lượng nòng cốt trong đối thoại, thương lượng, bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống người lao động.

Xây dựng kênh tiếp nhận thông tin từ người lao động

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao các đơn vị có giải pháp thúc đẩy thực hiện dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng tập thể lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, với thị trường lao động lớn như TPHCM, nguồn lao động chính là vốn quý. Thời gian qua, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục thực hiện để phát huy, khai thác tốt nhất nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nguồn lao động.

Trong bối cảnh mô hình tổ chức bộ máy chính quyền và hệ thống công đoàn đang được điều chỉnh, các đơn vị cần chủ động thích ứng, đồng thời LĐLĐ TPHCM tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn để phù hợp với tình hình mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Công đoàn thành phố cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, nắm tình hình để đánh giá việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở trong khu vực doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp, quy định không sát thực tiễn hoặc không phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới, để kiến nghị sửa đổi Luật và các văn bản dưới Luật.

Điều này nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; đồng thời có chế tài mạnh mẽ đối với các vi phạm, giải quyết vấn đề đang tồn tại.

“Việc đảm bảo ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp có giá trị lớn, thúc đẩy sản xuất, tạo ra của cải vật chất và tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế. Mục tiêu là xây dựng quan hệ lao động hài hòa để đảm bảo ổn định hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và góp phần mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị người làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ công đoàn, cán bộ Đảng và chính quyền địa phương phải quán triệt thực hiện dân chủ cơ sở gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, ổn định hơn. Từ đó, giúp doanh nghiệp thấy việc thực hiện luật dân chủ cơ sở góp phần để doanh nghiệp phát triển, chứ không chỉ ở góc độ bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện được những nội dung trên, tổ chức công đoàn phải là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa các bên. Ngoài ra, thông qua ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tổ chức công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước phải có kênh tiếp nhận thông tin và tham gia giải quyết từ sớm những kiến nghị của người lao động.

Đại biểu dự hội nghị, ngày 24-7

Đồng chí cũng yêu cầu, các cấp ủy địa phương cần rà soát đội ngũ cán bộ phụ trách công đoàn, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và LĐLĐ Thành phố để nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn tổ chức hơn 7.550 hội nghị người lao động; hơn 7.230 cuộc đối thoại tại nơi làm việc; ký mới gần 660 bản thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể toàn thành phố lên hơn 13.020 bản, đạt tỷ lệ 56%.

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