Gia Lai: Ấm áp tình quân dân trên công trình tái định cư

Bên cạnh không khí lao động khẩn trương là những hình ảnh thắm đượm tình quân dân. Giữa cái nắng gay gắt của vùng cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài công việc để thi công các hạng mục nhà ở.
Trên công trường, người dân thường xuyên động viên, thăm hỏi, tiếp sức lực lượng thi công bằng đồ ăn, nước uống. Người dân còn chủ động nhường nhà để cán bộ, chiến sĩ có nơi ăn ở, nghỉ ngơi trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm nghĩa tình đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Trung úy Lê Hữu Hưng, Trung đội trưởng Trung đội Bộ binh 1 cho biết, trong thời gian giúp dân xây nhà, các cán bộ, chiến sĩ nhận sự quan tâm, động viên của chính quyền và tình cảm chân tình của người dân. Được bà con tin yêu, cán bộ, chiến sĩ rất ấm lòng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, cùng với những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, tình quân dân trên khu tái định cư cũng ngày càng bền chặt qua từng việc làm nghĩa tình. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, có thêm sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ quân đội, đó sẽ là sức mạnh để sớm hoàn thành khu tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Khu tái định cư vùng thiên tai Ia Hiao có diện tích 15,6ha, được triển khai xây dựng từ đầu năm 2026, bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập úng.
Nhằm giúp người dân giảm chi phí xây dựng nhà ở, địa phương đã kêu gọi lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ. Theo đó, 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 được huy động thi công giúp dân từ ngày 16-7 đến hết ngày 31-7.