Gia Lai: Ấm áp tình quân dân trên công trình tái định cư

Những ngày này, tại Khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 (thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương giúp người dân xây dựng nhà ở để các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Clip Ấm áp tình quân dân trên công trình tái định cư. Thực hiện: HỮU PHÚC - NHƯ TUÂN

Chính quyền, nhân xã Ia Hiao động viên tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: NHƯ TUÂN

Bên cạnh không khí lao động khẩn trương là những hình ảnh thắm đượm tình quân dân. Giữa cái nắng gay gắt của vùng cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài công việc để thi công các hạng mục nhà ở.

Người dân ra công trường động viên tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: NHƯ TUÂN

Trên công trường, người dân thường xuyên động viên, thăm hỏi, tiếp sức lực lượng thi công bằng đồ ăn, nước uống. Người dân còn chủ động nhường nhà để cán bộ, chiến sĩ có nơi ăn ở, nghỉ ngơi trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm nghĩa tình đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, người dân xã Ia Hiao dành tình cảm lớn cho cán bộ, chiến sĩ thông qua việc tặng các đồ dùng nông sản. Ảnh: NHƯ TUÂN

Trung úy Lê Hữu Hưng, Trung đội trưởng Trung đội Bộ binh 1 cho biết, trong thời gian giúp dân xây nhà, các cán bộ, chiến sĩ nhận sự quan tâm, động viên của chính quyền và tình cảm chân tình của người dân. Được bà con tin yêu, cán bộ, chiến sĩ rất ấm lòng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chiến sĩ trực tiếp xây tường. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, cùng với những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, tình quân dân trên khu tái định cư cũng ngày càng bền chặt qua từng việc làm nghĩa tình. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, có thêm sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ quân đội, đó sẽ là sức mạnh để sớm hoàn thành khu tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Nhờ các chiến sĩ quân đội giúp sức, những căn nhà dần hoàn thiện. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu tái định cư vùng thiên tai Ia Hiao có diện tích 15,6ha, được triển khai xây dựng từ đầu năm 2026, bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập úng. Nhằm giúp người dân giảm chi phí xây dựng nhà ở, địa phương đã kêu gọi lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ. Theo đó, 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 được huy động thi công giúp dân từ ngày 16-7 đến hết ngày 31-7.

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HỮU PHÚC