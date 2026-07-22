Người bệnh đột quỵ tại Côn Đảo phục hồi kỳ diệu nhờ điều trị kịp thời

Một bệnh nhân nam (sinh năm 1962) bị đột quỵ não cấp đã được Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) cấp cứu thành công. Người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn chỉ sau hơn 30 phút điều trị.

Người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn chỉ sau hơn 30 phút điều trị.

Người bệnh được đưa đến trung tâm y tế vào giờ thứ 2 sau khi đột ngột liệt hoàn toàn nửa người bên phải, mức độ nặng với thang điểm đột quỵ NIHSS là 22 điểm.

Chẩn đoán nguyên nhân là đột quỵ não, các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 đang hỗ trợ chuyên môn tại Côn Đảo đã hội chẩn và xin ý kiến chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ sau hơn 30 phút truyền thuốc, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn.

Đây là trường hợp đột quỵ thứ 7 được cấp cứu và điều trị thành công tại Côn Đảo trong gần 10 tháng qua nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của ê-kíp bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân 115. Điều này cho thấy năng lực cấp cứu đột quỵ tại đặc khu Côn Đảo đang ngày càng được nâng cao, giúp người bệnh được điều trị trong "thời gian vàng" khi không mất nhiều giờ di chuyển vào đất liền.

KHÁNH CHI