TPHCM: Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các mô hình y tế cơ sở phù hợp với từng địa bàn

Ngày 23-7, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TPHCM về giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp nhận các ý kiến của đoàn công tác (Ảnh: THÀNH AN)

Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình.

TPHCM thiếu gần 1.900 bác sĩ và nhân lực chuyên môn

Báo cáo tại buổi làm việc, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã tăng gần gấp đôi nhân lực tại các trạm y tế (TYT) sau khi tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, áp lực phục vụ gần 15 triệu dân khiến nhiều TYT vẫn thiếu bác sĩ và nhân lực chuyên môn, đặc biệt tại các địa bàn đông dân và khu vực cửa ngõ.

Tính đến giữa tháng 6-2026, tổng số nhân lực tại 168 TYT đạt 6.603 người, tăng 94,03% so với giai đoạn trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó có 1.371 bác sĩ, 1.478 điều dưỡng, 967 y sĩ, 880 dược sĩ và 578 hộ sinh. Đặc biệt, 100% TYT đã có bác sĩ làm việc thường xuyên, đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong khám chữa bệnh ban đầu.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: THÀNH AN)

Mặc dù, TPHCM triển khai nhiều chính sách thu hút nhân lực như chương trình đào tạo thực hành cho 821 bác sĩ trẻ, huy động 1.165 lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế, thu hút 153 bác sĩ nghỉ hưu tiếp tục làm việc tại y tế cơ sở và xây dựng kế hoạch luân phiên 1.000 lượt bác sĩ từ tuyến trên về hỗ trợ các TYT… nhưng đến nay, áp lực nhân lực vẫn rất lớn.

“Hiện thành phố còn thiếu 578 người so với chỉ tiêu biên chế được giao và thiếu 1.891 người so với nhu cầu thực tế. Có tới 125/168 trạm y tế chưa bố trí đủ nhân lực; 102 trạm chưa đạt mức tối thiểu 7 bác sĩ và 122 trạm có dưới 10 bác sĩ”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin.

Nguyên nhân thiếu bác sĩ và nhân lực chuyên môn là do quy định định mức nhân lực hiện hành được xây dựng cho mô hình tổ chức cũ, chưa phù hợp với thực tế, trong khi nhiều xã, phường hiện quản lý từ 50.000 đến hơn 200.000 dân sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Cùng với đó, xu hướng biến động nhân lực gia tăng, trong 6 tháng đầu năm 2026 có 198 nhân viên y tế nghỉ việc hoặc chuyển công tác, trong khi chỉ tuyển mới được 69 người.

Để giải quyết căn cơ tình trạng này, TPHCM kiến nghị Chính phủ có cơ chế đãi ngộ đặc thù đối với nhân viên y tế cơ sở, nhất là tại vùng khó khăn, xã đảo và các lĩnh vực khó thu hút nhân lực; ưu tiên đối với các lĩnh vực đặc thù, khó thu hút nhân lực như phòng bệnh, tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh, cấp cứu ngoại viện… Kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định mới về vị trí việc làm và định mức nhân lực theo quy mô dân số thực tế...

Nhân viên Trạm y tế xã Đất Đỏ thăm khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn (Ảnh: TYTCC)

Hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đánh giá cao nỗ lực của UBND TPHCM trong việc duy trì, củng cố và phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở, nhất là trong bối cảnh thành phố đồng thời phải thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế không bị gián đoạn.

Nhiều kết quả tích cực đã được triển khai như tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở; thực hiện các chương trình đào tạo, điều động, luân phiên bác sĩ; bảo đảm 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên; tuyển dụng, huy động thêm nguồn nhân lực ngoài biên chế; phát huy hiệu quả đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng; từng bước mở rộng danh mục kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Thành phố cũng đã ban hành các quy chế phối hợp, cơ chế hỗ trợ và nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao năng lực của mạng lưới y tế xã, phường.

Đồng chí Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: THÀNH AN)

Chia sẻ với những khó khăn, áp lực của thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Anh Công đề nghị UBND TPHCM tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng nguồn nhân lực y tế cơ sở; làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, thu hút và giữ chân đội ngũ nhân viên y tế; đồng thời có các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài của mạng lưới y tế cơ sở.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của UBND TPHCM, đại diện Đoàn giám sát cho biết, sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện. Quan điểm của Đoàn là hoạt động giám sát không chỉ nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà quan trọng hơn là nhận diện các rào cản về cơ chế, chính sách và pháp luật để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở.

"TPHCM có đầy đủ các loại hình địa bàn, từ khu vực trung tâm đô thị đến vùng ngoại thành, hải đảo. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các mô hình tổ chức y tế cơ sở phù hợp với từng đặc điểm địa bàn. Nếu thực hiện tốt, thành phố không chỉ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn mà còn có thể trở thành mô hình thực tiễn để các địa phương khác tham khảo, học tập”, đồng chí Hoàng Anh Công nhấn mạnh.

Củng cố đội ngũ nhân lực cho trạm y tế xã là yêu cầu cấp thiết Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM, trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố đội ngũ nhân lực cho trạm y tế xã là yêu cầu cấp thiết. Không chỉ tập trung thu hút bác sĩ mới ra trường, thành phố cần có các chính sách đủ mạnh để giữ chân đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, đồng thời quan tâm đến các nhóm nhân lực y tế khác đang làm việc tại tuyến cơ sở. Bên cạnh chính sách thu hút nhân lực, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế về thu nhập, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị để cán bộ y tế yên tâm công tác lâu dài tại tuyến cơ sở. Đồng thời, cần sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tránh để các thủ tục hành chính ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm y tế.

THÀNH SƠN