Bộ Y tế cảnh báo khẩn trước việc gia tăng bệnh do virus Adeno và đau mắt đỏ

Chiều 21-7, qua công tác giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế đã có cảnh báo về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh do virus Adeno gia tăng, trong đó phần lớn là trẻ em.

Theo Bộ Y tế, dù số ca mắc virus Adeno đang gia tăng nhưng hiện chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, hay mức độ nặng trong cộng đồng. Hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nếu xuất hiện.

Bệnh do virus Adeno đang gia tăng ở trẻ em

Cùng với việc cảnh báo dịch bệnh do virus Adeno, Bộ Y tế cũng khuyến cáo nêu rõ, đây là loại virus lưu hành quanh năm và có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Virus Adeno thường gây viêm đường hô hấp với các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, sổ mũi. Đặc biệt, virus Adeno còn có thể gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Bộ Y tế nhấn mạnh, đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như: virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích từ môi trường. Virus Adeno chỉ là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau mắt đỏ nên người dân không nên tự kết luận mình mắc bệnh do virus Adeno hay tự ý mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế thăm khám, tư vấn. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể khiến bệnh kéo dài, làm tổn thương giác mạc, thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Đồ họa về các biện pháp phòng ngừa bệnh do virus Adeno gây ra. Đồ họa: NGUYỄN QUỐC

Trong khi đó, virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh hoặc qua bàn tay, đồ dùng, các bề mặt nhiễm virus. Môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và đặc biệt là bể bơi nếu không bảo đảm vệ sinh, xử lý nước đúng quy định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh do virus Adeno và viêm kết mạc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt hoặc kính áp tròng.

Môi trường bể bơi dễ làm lây lan bệnh do virus Adeno. Ảnh: MINH TUẤN

Khi có biểu hiện đau mắt đỏ, cần lau rỉ mắt bằng gạc hoặc khăn giấy dùng một lần, bỏ ngay sau khi sử dụng và rửa tay sạch. Người đang đeo kính áp tròng nên ngừng sử dụng cho đến khi khỏi bệnh và được nhân viên y tế tư vấn.

Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi, cần tăng cường theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp có sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường, chất lượng nước và khử khuẩn các bề mặt, đồ dùng thường xuyên tiếp xúc.

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KHÁNH NGUYỄN