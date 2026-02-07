Hôm nay 7-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 915 chuyến bay với 135.000 lượt khách

Sáng 7-2, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 7-2, toàn cảng dự kiến khai thác 915 chuyến bay, gồm 849 chuyến chở hành khách, 39 chuyến bay rỗng, 21 chuyến hàng hóa và 6 chuyến thuê riêng. Trong đó, 461 chuyến bay đi và 454 chuyến bay đến, với tỷ lệ lớn là các chuyến quốc nội và quốc tế chở khách.

Hành khách chờ tại nhà ga T1, rạng sáng 7-2. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tổng lượng hành khách qua cảng trong ngày ước đạt 134.877 lượt, gồm 79.994 lượt đi (51.297 quốc nội, 28.697 quốc tế) và 54.883 lượt đến (27.221 quốc nội, 27.662 quốc tế).

Riêng nhà ga T3 dự kiến khai thác 369 chuyến bay, trong đó có 183 chuyến đi và 186 chuyến đến, phục vụ khoảng 47.966 hành khách (17.730 lượt đi, 30.236 lượt đến). Việc đưa nhà ga T3 vào khai thác hiệu quả được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các nhà ga hiện hữu, nâng cao chất lượng phục vụ trong khung giờ cao điểm.

Hành khách chờ bay tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, phương án khai thác đã được triển khai đến các đơn vị liên quan nhằm chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tăng cường phối hợp điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn và hạn chế ùn ứ.

Cùng ngày, ngành đường sắt cũng tăng cường phương án phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Theo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt trên các tuyến từ TPHCM đi miền Trung. Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn Lê Anh Tuấn cho biết, qua theo dõi 3 ngày đầu vận tải Tết tại TPHCM, số hành khách đến ga bị chậm tàu khá nhiều.

Riêng ngày 6-2, có khoảng 60 hành khách trễ chuyến. Người dân cần chủ động sắp xếp thời gian, đến ga sớm để tránh nhỡ tàu. Về phía đơn vị, công tác nhắn tin, truyền thông qua website và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook cũng được tăng cường.

Hành khách chờ bay tại Nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ga Sài Gòn, đợt cao điểm từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng, ngành đường sắt sử dụng gần 800 toa xe, tổ chức 62 đoàn tàu, riêng tuyến TPHCM - Hà Nội chạy hơn 900 chuyến, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với Tết 2025. Ngoài ra, các tuyến khu đoạn như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh… cũng được tăng cường với khoảng 9.700 vé phục vụ nhu cầu du xuân.

Đến nay, ngành đường sắt đã bán khoảng 227.000 vé tết. Giá vé tăng bình quân 5% - 10% do chi phí đầu vào và việc cải tạo, nâng cấp hơn 100 toa xe. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh chính thức, mang theo giấy tờ tùy thân và đến ga sớm để hành trình diễn ra thuận lợi, an toàn.

QUỐC HÙNG