TPHCM bảo đảm phục vụ hành khách đi lại trong cao điểm Tết

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác bến xe, ngành đường sắt và hàng không đã sớm triển khai nhiều giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân tại TPHCM và các tỉnh, thành.

Hành khách xuống cửa ra máy bay tại Nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giá vé xe tăng 40%-60%

Theo Sở Xây dựng TPHCM, tổng lượng vé xe liên tỉnh phục vụ tết năm nay tại các bến xe trên địa bàn thành phố khoảng 1.075.000 vé. Tính đến ngày 5-2, lượng vé đã bán đạt khoảng 60%. Khoảng 40% vé còn lại chủ yếu là các tuyến ngắn, cự ly gần nên khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại trong những ngày cao điểm tết cơ bản được bảo đảm.

Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện dự phòng. Theo đó, hơn 2.200 xe tăng cường đã sẵn sàng đưa vào khai thác khi cần thiết.

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), cho biết, đơn vị hiện quản lý 5 bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TPHCM gồm: Miền Đông mới, miền Đông, miền Tây, An Sương và Ngã tư Ga. Mức điều chỉnh giá vé được áp dụng theo khung quy định nhiều năm nay: tăng tối đa 40% đối với tuyến dưới 300km và 60% đối với tuyến trên 300km.

Việc tăng giá phải được Sở Xây dựng chấp thuận, báo cáo UBND thành phố và thực hiện đúng quy định. Toàn bộ vé bán trong bến đều được niêm yết công khai và kiểm soát chặt chẽ.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm về giá vé, ép khách, chèo kéo… có thể phản ánh qua Tổng đài 1022 để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách.

Song song với vận tải đường bộ, ngành đường sắt cũng tăng cường năng lực phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trong đợt cao điểm từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng, ngành đường sắt sử dụng gần 800 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu, trong đó có 55 đoàn trên tuyến Hà Nội - TPHCM.

Tổng số chuyến tàu trên tuyến này trong dịp tết lên hơn 900 chuyến, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với tết năm trước.

Trong những ngày nghỉ tết từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tết, ngành đường sắt tổ chức thêm các chuyến tàu khu đoạn như ga Sài Gòn - Nha Trang, Đà Nẵng; Hà Nội - Vinh, Đà Nẵng… phục vụ nhu cầu du xuân của người dân, với khoảng 9.700 vé. Giá vé tàu tết tăng bình quân 5%-10% do chi phí đầu vào tăng.

Ngày 6-2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, có 17 trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đưa vào khai thác phục vụ người dân đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026. Hiện 9 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác, nằm trên các đoạn tuyến: Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Đồng thời, có 8 trạm đang nỗ lực hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạ m phục vụ Tết Nguyên đán, nằm trên các đoạn tuyến: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (2 trạm), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau. Trong đó, có 5 trạm có cây xăng phục vụ, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tuyến cao tốc đường bộ từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành và 21 trạm đang đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. BÍCH QUYÊN

Sân bay phục vụ 145.000 khách/ngày

Ngày 6-2, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong kế hoạch khai thác giai đoạn cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-2 đến 22-2), số chuyến bay dự kiến đạt khoảng 940 chuyến/ngày, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại (754 chuyến/ngày) và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ.

Trong đó, các chuyến bay quốc tế chiếm khoảng 340 chuyến/ngày. Dự báo, hai ngày cao điểm nhất trước tết là 13 và 14-2-2026 (tức 26 và 27 tháng Chạp), với khoảng 1.017 chuyến bay/ ngày. Sau tết, cao điểm rơi vào ngày 22 và 23-2-2026 (mùng 6 và 7 tháng Giêng), dự kiến đạt 1.025 chuyến bay/ ngày.

Riêng về hành khách, trung bình mỗi ngày có khoảng 145.000 người, tăng 20% so với lượng khách hiện tại và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025; hai ngày cao điểm nhất lên tới hơn 165.000 hành khách/ngày.

Hành khách chờ bay tại Nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Để chuẩn bị cho cao điểm tết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị hoạt động tại cảng hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3.

Riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn tiếp tục khai thác tại Nhà ga T1. Việc phân bổ này nhằm giảm tải cho nhà ga, nâng cao hiệu quả khai thác và tạo thuận lợi cho hành khách.

Cảng cũng cho biết đã xây dựng nhiều phương án phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để điều hòa, phân bổ nguồn lực trong các khung giờ cao điểm. Các quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt theo tình hình thực tế.

Đặc biệt, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai ứng dụng định danh và nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên máy bay, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng phục vụ mặt đất, khí tượng hàng không và Cảng vụ hàng không miền Nam nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

QUỐC HÙNG