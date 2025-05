Hôm nay, khai mạc Lễ hội Làng Sen

Hôm nay 15-5, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL và các địa phương trọng thể tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025.

Điểm nhấn đặc biệt trong đêm khai mạc là sự kiện khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Đây là món quà ý nghĩa Bộ Công an tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An; cũng qua đó thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân với Bác.

Công trình được chế tác bằng đồng với tổng chiều cao 12,5m (trong đó, bức tượng cao 8,3m), đặt tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên). Trong 2 lần về thăm quê vào năm 1957 và 1961, nơi đây chứng kiến sự kiện Bác Hồ trò chuyện thân mật với bà con nhân dân quê nhà. Cũng trong đêm khai mạc, lần đầu tiên tại Lễ hội Làng Sen, người dân và du khách sẽ được chứng kiến màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Đông đảo người dân đến thăm Làng Sen dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người

Trong khuôn khổ lễ hội, một điểm nhấn đáng chú ý khác là lễ khánh thành công trình “Thác Chín tầng” tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh. Đây là công trình thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với người đã có công lao sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình được lấy cảm hứng từ những hình ảnh, vật dụng gắn liền với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và phụ nữ Việt Nam thế kỷ XIX; mỗi tầng thác được chạm khắc một loài hoa tượng trưng cho lòng biết ơn vô bờ của nhân dân đối với bà.

Lễ hội Làng Sen năm nay có sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội, truyền thống và hiện đại với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Phần lễ gồm các hoạt động truyền thống như: lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, lễ diễu hành từ TP Vinh về quê Bác; lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và đền Chung Sơn (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); lễ rước ảnh Bác từ Nhà tưởng niệm Bác Hồ ra sân vận động Làng Sen,…

Phần hội gồm nhiều hoạt động như: giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”, triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, triển lãm tranh cổ động tấm lớn, hội diễn “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen”, triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”, giải vô địch vật dân tộc toàn quốc năm 2025, hội thi thể thao Lễ hội Làng Sen 2025, Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu nghệ thuật “Hoa tháng Năm dâng Người”…

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An, cho biết, từ phong trào nghệ thuật quần chúng Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 1981, đến năm 2002, phong trào này đã được nâng cấp lên lễ hội cấp tỉnh. Sau đó, lễ hội được diễn ra hàng năm với quy mô cấp tỉnh và cứ 5 năm được tổ chức lễ hội toàn quốc. Qua thời gian, lễ hội trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch; là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô hoành tráng với sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Nghệ An, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

