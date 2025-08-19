Công an TPHCM tuyên dương 80 gương điển hình tiên tiến

Ngày 19-8, Công an TPHCM tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025),

Tại tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống ̣tại Công viên Âu Lạc, phường Chợ Quán), Công an TPHCM dâng hoa và Lễ vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; cùng đại diện Bộ Công an...

Các đại biểu tham dự lễ vinh danh

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tập thể Công an TPHCM luôn xác định thi đua là động lực để mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu, nuôi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2020-2025, Công an TPHCM có hơn 9.000 lượt tập thể, 70.824 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó có 495 cá nhân được công nhận là cá nhân điển hình tiên tiến. Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đây là minh chứng cho việc triển khai, thực hiện một cách bài bản, cụ thể, hơn hết chính là sự nổ lực, gương mẫu, quyết tâm lớn trong giải quyết việc khó, khâu yếu của tập thể, cá nhân. Đây là những thành tích đó rất đáng được trân trọng và tự hào.

Vinh danh các gương điển hình tiên tiến

Trước đó, đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng) và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Đại biểu dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng ngày, Công an TPHCM khánh thành Con đường bích họa. Đây công trình thứ 20, nằm dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, được vẽ trên khu vực bờ tường Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đại học Sài Gòn và Tổng Công ty Điện lực TPHCM, có tổng chiều dài gần 600m, tổng diện tích kỷ lục lên đến 2.600m2.

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình bích họa

Các bức tranh đã khắc họa cảnh quan quê hương đất nước và đặc biệt là tái hiện sinh động lễ diễu binh lịch sử mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ. Từng nét vẽ, từng mảng màu trên bức tường này đều là kết tinh của mồ hôi, tâm huyết, của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Thành phố và các đơn vị đồng hành.

Công trình này được tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức quyết định xác lập kỷ lục "Đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam".

Công trình xác lập kỷ lục đường tranh bích họa có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam

THU HOÀI - CẨM TUYẾT