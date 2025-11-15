“Home Cinema Experience 2025” với nhiều sản phẩm đình đám

Công ty TNHH Thương mại Logico phối hợp cùng Công ty TNHH Cơn Bão Số tổ chức hội thảo trải nghiệm “Home Cinema Experience 2025” dành cho những người yêu thích công nghệ và điện ảnh.

“Home Cinema Experience 2025” mang đến cơ hội cho khách tham dự trực tiếp trải nghiệm các dòng máy chiếu Home cao cấp của Epson, tích hợp công nghệ 3LCD độc quyền và nguồn sáng laser tiên tiến, cho hình ảnh sống động, màu sắc chân thực và độ tương phản vượt trội.

Với 24 năm liên tục dẫn đầu thị trường, Epson giữ vững vị thế thương hiệu máy chiếu số 1 thế giới, Epson nổi tiếng với công nghệ 3LCD độc quyền, mang đến hình ảnh rực rỡ, màu sắc trung thực và độ sáng màu cao hơn gấp 3 lần so với công nghệ thông thường khác.

Qua sự kiện, Epson đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới. Từ những mẫu Home Cinema như EH-QL3000W, EH-LS12000B, EH-TW9400, EH-TW7000, EH-TW6250, EH-LS650B, EH-LS800B… đến dòng Mini như EF-21, EF-22, mỗi sản phẩm đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm nghe nhìn chân thực như tại rạp chiếu phim, đồng thời thể hiện tầm nhìn “Kết nối công nghệ với cảm xúc con người” của Epson.

Máy chiếu Epson dòng Home được phát triển nhằm tái hiện hình ảnh sắc nét chuẩn 4K, màu sắc sáng gấp 3 lần so với máy chiếu 1-chip DLP, cùng tuổi thọ nguồn sáng laser lên đến 20.000 giờ.

Được tích hợp Android TV, Chromecast và HDMI ARC, máy chiếu Epson giúp người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị giải trí hiện đại, biến ngôi nhà thành một rạp chiếu chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Không gian trình chiếu được thiết kế như một phòng chiếu phim tại gia thực thụ, tái hiện đầy đủ không khí rạp chiếu – từ ánh sáng, âm thanh đến chất lượng hình ảnh, giúp khách mời cảm nhận trọn vẹn “hơi thở điện ảnh” ngay trong sự kiện.

Còn WaveForming là giải pháp cho vấn đề nan giải bấy lâu nay cho bất kỳ phòng giải trí tại gia nói chung, và phòng xem phim tại gia nói riêng, đó là loại bỏ room mode một cách chủ động, đây là kết quả hơn 6 năm nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Trinnov Audio.

Với phương pháp bố trí loa, kết hợp với thuật toán xử lý của bộ giải mã Trinnov Altitude mạnh mẽ, Waveforming giảm thiểu các vấn đề liên quan đến âm trầm: âm thanh phản xạ gây ra hiện tượng room mode, khiến cho âm lượng không đồng đều giữa các ghế ngồi. Kết quả là tạo ra hệ thống âm thanh với độ động và chi tiết chưa từng thấy, đặc biệt là ở dải tần thấp.

Hệ thống power và loa của K-array, với loa toàn dải Domino KF210 và loa siêu trần Thunder KSC18P, đại diện cho chuẩn mực âm thanh Pro-Grade (Chuyên nghiệp), mang lại dải dynamic vượt trội và chi tiết đáng kinh ngạc… cũng được trình diễn.

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Ý với sự tỉ mỉ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, không chỉ làm hài lòng những chuyên gia âm thanh khó tính mà còn là lựa chọn hàng đầu cho các dự án đạt giải CEDIA Award danh giá trên toàn thế giới, chứng minh chất lượng âm thanh và thẩm mỹ tuyệt vời trong không gian sống hiện đại. Điểm qua có các sản phẩm danh giá như Processor Trinnov ALT16, Power K-array Komander KA104, KA28, loa vệ tinh K-array Domino KF210, loa subwoofer K-array Thunder KSC18P…

“Chúng tôi mong muốn mang lại cho người dùng Việt một trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Với công nghệ 3LCD độc quyền của Epson, mọi không gian đều có thể trở thành một rạp chiếu phim cá nhân – nơi công nghệ và cảm xúc gặp nhau”, bà Bùi Thị Thanh Hoa, Tổng Giám đốc công ty TNHH Thương mại Logico, Nhà Phân phối máy chiếu Epson chia sẻ.

KIM THANH