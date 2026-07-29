Cần Thơ: Tìm giải pháp khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 932C

Tỉnh lộ 932C trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, có điểm dài hàng trăm mét, ăn sâu vào mặt đường, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và an toàn của các công trình dọc tuyến đường.

Điểm sạt lở trên tỉnh lộ 932C nằm trước trụ sở UBND xã Đại Hải và các trường học

Ngày 29-7, các sở ngành liên quan của TP Cần Thơ đã khảo sát, đánh giá nhằm tìm giải pháp khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 932C.

Khảo sát trước trụ sở UBND xã Đại Hải, đoàn ghi nhận đoạn sạt lở dài khoảng 800m. Trong đó có đoạn dài hơn 220m bị sạt lở nặng, sụt lún khiến mặt đường, bờ kè bị biến dạng. Đỉnh kè bị sụt lún dạt về phía sông gần 1m; vỉa hè, hệ thống cống thoát nước và khoảng 1/2 bề ngang mặt đường bị sụt lún 0,2-0,5m. Các kết cấu bê tông cốt thép gia cố kè bị nứt, đứt gãy tạo thành các vết nứt kéo dài trên mặt đường.

Khoảng nửa mặt đường tỉnh lộ 932C bị sụp lún nghiêm trọng

Điểm sạt lở trên nằm trước trụ sở UBND xã Đại Hải, cạnh 2 trường học (tiểu học và trung học cơ sở), trạm y tế và khu vực chợ khiến việc đi lại của người dân, các em học sinh gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Ông Dương Chí Nguyện, Chủ tịch UBND xã Đại Hải cho biết, trên toàn tuyến còn nhiều điểm sạt lở khác, vượt quá khả năng cân đối ngân sách của xã trong việc sửa chữa. Do đó, xã báo cáo, đề nghị UBND TP Cần Thơ hỗ trợ và chỉ đạo các sở, ngành sớm triển khai giải pháp khắc phục. Trước mắt, xã cảnh báo nguy hiểm, gia cố tạm thời để phục vụ việc đi lại của người dân.

Toàn bộ kết cấu kè cũ bị sụp lún, đứt gãy

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, sạt lở do sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố như: dòng chảy xoáy mạnh vào bờ tại ngã tư sông; điểm sạt lở trên thường xuyên có ghe, tàu trọng tải lớn qua lại; hệ thống kè chống sạt lở đã cũ; nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và phương tiện tăng mạnh, cùng với diễn biến triều cường bất thường…

Các sở ngành thống nhất đề xuất UBND TP Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các điểm sạt lở nguy hiểm. Việc công bố tình huống khẩn cấp sẽ tạo cơ sở pháp lý để thành phố sớm bố trí nguồn lực, triển khai các giải pháp xử lý cấp bách, bảo vệ an toàn tính mạng người dân, các công trình công cộng, trường học, trụ sở cơ quan và hệ thống hạ tầng thiết yếu trong phạm vi ảnh hưởng.

TUẤN QUANG