Hơn 14ha rừng tự nhiên bị phá trái pháp luật ở Bình Thuận, trong 1 năm

Trước đó, trong năm 2022, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Ngày 1-3, thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh (nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng đối với diện tích hơn 14ha xảy ra trong năm 2024.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận trong tháng 4-2025.

Theo nguồn tin của Báo SGGP, trước đó, ngày 21-2-2025, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận (thời điểm chưa sáp nhập với Sở TN-MT thành Sở Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo UBND tỉnh về việc biến động diện tích rừng trên toàn tỉnh trong năm 2024.

Cụ thể, trong năm 2024, qua kiểm kê, tổng diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh chỉ tăng 9,3ha, nhưng có đến 107,3ha rừng tự nhiên bị giảm so với năm 2023.

Trong số diện tích rừng tự nhiên bị giảm, có hơn 14ha rừng bị phá trái pháp luật, trong đó tập trung tại huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích rừng bị phá hơn 12,5ha; 3,88ha rừng tự nhiên đã được chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án tuyến đường cao tốc Bắc-Nam.

Đối với gần 89ha rừng tự nhiên bị giảm còn lại, theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận là do có 46,85ha nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng không đủ tiêu chí thành rừng tự nhiên; 22,24ha do sai sót của phần mềm khi cập nhật diện tích đất không có rừng thành đất có rừng tự nhiên và rừng trồng; gần 20ha thuộc lâm phận Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh cập nhật lại do sai khác kiểm kê rừng năm 2015 là rừng tự nhiên.

Như vậy, nếu năm 2023, tỉnh Bình Thuận có 296.915ha rừng tự nhiên thì đến hết năm 2024, số diện tích rừng tự nhiên chỉ còn khoảng 296.817ha, giảm hơn 98ha (trong đó tăng 9,3ha và giảm hơn 107ha).

Theo thống kê, đến hết năm 2024, diện tích đất có rừng đủ tiêu chí để đưa vào tính tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là hơn 342.369ha, tỷ lệ che phủ hơn 43%.

TIẾN THẮNG