Xã hội

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

SGGPO

Ngày 31-10, hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài.

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo đó, Thành đoàn Đà Nẵng chỉ đạo các đoàn trường đại học huy động từ 200 – 300 sinh viên thành lập các đội hình tình nguyện, triển khai tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng,…

Đồng thời, hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

z7174968676659_039548df8e05e462e945ca4243e6f552.jpg

Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, các cơ sở Đoàn, doanh nghiệp và mạnh thường quân triển khai trao tặng hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ đến người dân tại các địa phương như Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến…

z7174972935015_cccbdf4090b6638036e3a3ff70798ea0.jpg
z7174973661888_d4df10b75a930e52be08a16a45f7f2ba.jpg
Hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ được trao đến người dân tại các địa phương

Để kịp thời hỗ trợ người dân, lực lượng thanh niên được huy động, tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển và trao quà trực tiếp đến từng hộ dân.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, các đơn vị đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và hiệu quả của công tác cứu trợ.

PHẠM NGA

