Sinh viên tình nguyện mở lớp dạy hè miễn phí

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn TNCSHCM xã Châu Pha (TPHCM) phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp học hè miễn phí cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn.

Hè năm 2025, địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hè ý nghĩa cho các em học sinh.

Chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh vừa ôn tập kiến thức, vừa phát triển kỹ năng trong dịp hè.

Cụ thể, với các em độ tuổi tiền tiểu học và học sinh tiểu học thì được học 2 môn Toán và Tiếng Việt. Học sinh tiểu học và THCS thì có lớp Tiếng Anh. Các em từ 5-15 tuổi thì có thêm lớp năng khiếu vẽ và nhảy hiện đại.

Chương trình còn có những buổi sinh hoạt tập trung để các em phát triển kỹ năng mềm, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo.

Chương trình kéo dài từ ngày 15-6 đến 2-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Châu Pha và Trường Tiểu học Tóc Tiên (ấp 3, xã Châu Pha). Để tham gia, phụ huynh và các em học sinh có thể đăng ký trực tuyến qua mẫu Form tại đường dẫn: https://forms.gle/kMv6XaKeYheQQU89A .

KHÁNH CHI