Sức sống cơ sở

"Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026", thúc đẩy kết nối giao thương

SGGPO

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương tổ chức “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026, dự kiến có hơn 180 gian hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và thúc đẩy kết nối giao thương, tiêu dùng.

Theo đó, "Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026" sẽ diễn ra tại đường số 1, đường số 6 và khu dân cư Pegasuite của phường Bình Đông từ ngày 16-6 và kéo dài trong một tuần.

Đây là hoạt động nhằm xúc tiến thương mại và được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch đặc sắc của thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

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UBND TPHCM thống nhất chủ trương tổ chức “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 180 gian hàng của các địa phương như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, TP Huế, Đồng Nai, Cần Thơ cùng nhiều xã, phường trên địa bàn TPHCM. Các gian hàng sẽ giới thiệu đa dạng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và các mặt hàng tiêu biểu phục vụ nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của người dân.

Với quy mô ngày càng mở rộng, Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện thương mại, văn hóa nổi bật của TPHCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên cả nước.

ĐÌNH DƯ

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