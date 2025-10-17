Rủi ro nghề nghiệp trong lĩnh vực blockchain

Sáng 17-10, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) - ĐHQG TPHCM, Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Viện Công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII tổ chức hội thảo “Công nghệ blockchain và tài sản mã hóa: Thách thức an toàn và triển vọng nghề nghiệp”.

Hội thảo có sự tham gia của sinh viên và giảng viên tại UEL

Hội thảo mang đến cho sinh viên và giảng viên UEL góc nhìn về công nghệ blockchain, tư duy pháp lý hiện đại và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) – một trong những ngành kinh tế sáng tạo phát triển nhanh nhất hiện nay.

Tại hội thảo, nhiều sinh viên bày tỏ quan ngại về định hướng, cơ hội nghề nghiệp của ngành trong tương lai; những yêu cầu kỹ năng và hướng phát triển của thị trường tài sản mã hóa…

PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhận định, công nghệ blockchain đang trở thành nền tảng mang tính cách mạng trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu. Với các đặc tính phi tập trung, minh bạch và bảo mật cao, blockchain không chỉ là hạ tầng của tài sản mã hóa mà còn mở ra những mô hình quản trị, kinh doanh mới từ tài chính, logistics đến giáo dục và y tế.

Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đối diện nhiều thách thức về an toàn thông tin, an ninh mạng và khuôn khổ pháp lý. Vì vậy, nhà trường kỳ vọng chương trình sẽ giúp sinh viên cập nhật xu hướng công nghệ, nhận diện rủi ro và định hướng cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực blockchain, fintech và lawtech.

Các diễn giả chia sẻ về blockchain, tài sản mã hóa và triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên

Theo CoinMarketCap, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu hiện đạt 3.780 tỷ USD, với hơn 600 triệu người dùng và hơn 25 triệu dự án tài sản mã hóa. Theo dự báo của JPMorgan Chase, giá trị này có thể tăng lên 10.000 tỷ USD vào năm 2030.

Việt Nam hiện nằm trong tốp 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tốp 7 thế giới về mức độ tham gia tài sản mã hóa với hơn 17 triệu người dùng, thu hút hơn 220 tỷ USD dòng vốn trong giai đoạn 2024-2025 (Chainalysis).

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech (VBA) cho biết, song song với sự phát triển đó, hiện nay thị trường tài sản mã hóa đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực có khả năng vận hành và quản trị hệ thống. Chi phí để thuê một luật sư am hiểu công nghệ có thể lên tới 40.000 USD/tháng, nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm.

"Do vậy, sinh viên UEL cần nắm bắt cơ hội, với nền tảng pháp lý vững và tư duy công nghệ đang được đào tạo, chính là những hạt giống hiếm, có khả năng trở thành nhân tố chủ lực ở lĩnh vực blockchain và tài sản mã hóa trong tương lai”, ông Dinh nhấn mạnh.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech (VBA) chia sẻ bức tranh toàn cảnh về thị trường tài sản mã hóa và cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ

Còn theo TS. Trịnh Thục Hiền, Phó Khoa Luật Kinh tế (UEL): Khi blockchain, tài sản mã hóa hay AI lan tỏa mạnh, đào tạo luật truyền thống không còn phù hợp. Nhân lực pháp lý thế hệ mới phải có tư duy liên ngành, hiểu bản chất công nghệ và tác động xã hội, đồng thời đối thoại với kỹ sư công nghệ để xây dựng các giải pháp “đổi mới có trách nhiệm”.

ABAII Unitour là sáng kiến được VBA và Viện ABAII phát triển nhằm phổ cập tri thức về công nghệ và khung pháp lý mới đến cộng đồng sinh viên. Năm 2024, chương trình đã tổ chức 26 sự kiện tại 25 trường đại học trên cả nước, nhằm phổ cập kiến thức về blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI). ABAII Unitour 2025 mở rộng trọng tâm sang khía cạnh pháp lý và quản trị tài sản mã hoá tại Việt Nam, cập nhật tiến trình hoàn thiện chính sách quốc gia, sự phát triển của AI, hướng tới mục tiêu giúp thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số hóa toàn diện và hội nhập quốc tế.

