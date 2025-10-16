Khoa học công nghệ

Lâm Đồng: Đưa vào hoạt động trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung

Chiều 16-10, tỉnh Lâm Đồng ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khảo sát tại Trung tâm SOC
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khảo sát tại Trung tâm SOC

Hệ thống Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức quản lý, vận hành, giám sát an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hệ thống thông tin.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm SOC
Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng

Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, việc đưa Trung tâm SOC vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng của địa phương. Trung tâm sẽ chủ động giám sát, phát hiện cảnh báo sớm các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu dùng chung của tỉnh, dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định chỉ định Công an tỉnh Lâm Đồng là đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh mạng của UBND tỉnh Lâm Đồng

“Sau khi tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lâm Đồng càng cần một giải pháp đồng bộ, tập trung, mang tầm chiến lược để kịp thời phát hiện, cảnh báo và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, phức tạp. Đây không chỉ là một trung tâm kỹ thuật, mà là “bộ não” chỉ huy, là “trái tim” cảnh báo và là “lá chắn thép” bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Trung tâm SOC Công an tỉnh Lâm Đồng An ninh mạng An toàn thông tin Hệ thống thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng

