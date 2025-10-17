Nhiều giải pháp chuyển đổi số cho các cơ quan phát thanh, truyền hình

Ngày 17-10, tại TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo tập huấn Chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại hội thảo

Khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, mục tiêu của hội thảo nhằm cung cấp thêm những thông tin cần thiết để các cơ quan báo chí ở địa phương hoạt động được thông suốt hơn qua ứng dụng các công cụ chuyển đổi số hiện nay.

Các đại biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Anh, Phó Giám đốc Kỹ thuật TV360 (Tập đoàn Viettel) giới thiệu chuyên đề "Ứng dụng 5G và AI nâng tầm sản xuất và trải nghiệm dịch vụ truyền hình từ"; ông Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, giới thiệu chuyên đề "Ứng dụng công nghệ AI và phương tiện đa truyền thông trong sản xuất nội dung truyền hình"; ông Nguyễn Quang Diệu, Phó Giám đốc Dịch vụ công và chuyển số, Zalo Platforms (VNG) chia sẻ về "Giải pháp Truyền thông chính sách tiếp cận người dân hiệu quả qua kênh Zalo OA (Zalo Official Account)"...

Ông Ngô Trần Thịnh chia sẻ tại hội thảo

Qua hội thảo cho thấy, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào phát triển nội dung cho các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình là hết sức cần thiết và tùy vào đặc thù, mục tiêu của từng cơ quan để có lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp.

Đại diện Zalo chia sẻ tại hội thảo

Việc ứng dụng công nghệ số giúp các cơ quan báo chí sản xuất nội dung đa dạng, sáng tạo và thu hút hơn, đồng thời nhờ phân tích dữ liệu hành vi độc giả, nội dung được cá nhân hóa từ đó đáp ứng chính xác nhu cầu cập nhật tin tức của từng nhóm đối tượng.

Các đại biểu cũng khẳng định, chuyển đổi số với các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình là chiến lược không thể tách rời trong quá trình phát triển lĩnh vực này, nên các cơ quan báo chí rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cơ quan quản lý, các tập đoàn công nghệ...

BÁ TÂN