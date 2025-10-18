Hơn 300 đội tranh tài tại cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Ngày 18-10, tại Hà Nội, Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Bộ GD-ĐT tổ chức.

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025 là mùa thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh NCA

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 300 đội thi với hơn 1.250 thí sinh đến từ 9 quốc gia, trong đó có sinh viên của 34 trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh nhất thế giới. An ninh mạng chính là bức tường thành vững chắc bảo vệ quá trình chuyển đổi số. Cuộc thi giúp sinh viên nhận thức rõ hơn cơ hội nghề nghiệp, cũng như tầm quan trọng của việc đầu tư, phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Các đại biểu bấm nút khởi động cuộc thi. Ảnh NCA

Theo TS Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT), cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật cho sinh viên trong nước mà còn mở rộng kết nối quốc tế, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi chuyên môn giữa các quốc gia. Việt Nam đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an ninh mạng, cuộc thi này góp phần quan trọng vào mục tiêu đó.

Ngay sau lễ khai mạc, không khí cạnh tranh đã “nóng” lên khi các đội bước vào vòng sơ khảo trực tuyến với những chiến thuật và giải pháp sáng tạo trong xử lý tình huống an ninh mạng.

Tại các điểm thi, không khí thi đấu diễn ra nghiêm túc, tập trung nhưng tràn đầy năng lượng trẻ trung và khát vọng chinh phục. Các thí sinh nhanh chóng ổn định vị trí, kiểm tra hệ thống và bắt đầu bước vào những thử thách đầu tiên với tinh thần quyết tâm cao độ.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và lan tỏa ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”, gồm hai vòng: Sơ khảo (18-10) tổ chức trực tuyến và Chung khảo (15-11) tổ chức trực tiếp. Ban ra đề gồm các chuyên gia hàng đầu nhằm đảm bảo tính thực tiễn và chuyên sâu của nội dung thi.

MAI AN