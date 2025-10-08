Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế Vietstock 2025

Ngày 8-10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TPHCM), Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt Vietstock 2025 đã được khai mạc.

Vietstock 2025 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với định hướng chiến lược là tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến phát triển ngành chăn nuôi nhanh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm quốc tế Vietstock 2025. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Vietstock 2025 quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và dự kiến thu hút trên 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, trên hơn 13.000m² diện tích triển lãm. Quy mô ấn tượng này hứa hẹn sẽ mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối, hợp tác và dẫn đầu trong ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ.

Một gian hàng triển lãm của doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Vietstock 2025 mang đến cái nhìn toàn cảnh về chuỗi giá trị ngành chăn nuôi hiện đại. Triển lãm sẽ mở ra không gian trải nghiệm toàn diện và đa dạng các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới nhất trong ngành, bao gồm: Thiết bị, công nghệ và giải pháp kỹ thuật; dinh dưỡng, giống và chăm sóc vật nuôi; thành phẩm chăn nuôi và kết nối thị trường; dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thương mại. Đây chính là nơi những sản phẩm nổi bật và giải pháp đổi mới sẽ được tôn vinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chia sẻ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU, xác định rõ mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để ngành phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

Đông đảo khách tham quan tại phiên khai mạc Triển lãm quốc tế Vietstock 2025. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn quyết tâm và thống nhất cao với mục tiêu xuyên suốt, đó là xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, xanh và có khả năng cạnh tranh cao; đồng thời chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, tất cả hướng đến nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ Vietstock 2025 sẽ diễn ra Hội nghị bàn tròn các Hiệp hội Chăn nuôi và Thú y khu vực Đông Nam Á với chủ đề: “Tình hình phát triển, cơ hội và thách thức của ngành chăn nuôi khu vực ASEAN”. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10-10-2025.

ĐỨC TRUNG