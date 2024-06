Hơn 470.000 lượt công dân Việt Nam xuất cảnh trong tháng 6

Ngày 29-6, theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong tháng 6-2024 là 470,6 nghìn lượt, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 2,6 triệu lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài đều tăng

Cũng theo Tổng cục Thống kê, do chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6-2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7,4 triệu lượt khách đến bằng đường hàng không; bằng đường bộ đạt gần 1,3 triệu lượt người, chiếm 14,3% và tăng 99,0%; bằng đường biển đạt 164.900 lượt người, chiếm 1,9% và tăng gần 200%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 356.400 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 25,2%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 15%; Hà Nội tăng 11,3%; Cần Thơ tăng 11,2%; TPHCM tăng 8,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước do các địa phương ngay từ đầu năm đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế. Doanh thu du lịch lữ hành sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: TPHCM tăng 42,2%; Đà Nẵng tăng 38,6%; Cần Thơ tăng 33,7%; Hà Nội tăng 28,9%; Quảng Ninh tăng 21,0%; Bình Dương tăng 18,5%; Hải Phòng tăng 10,5%.

MAI AN