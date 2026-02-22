Huy động tối đa nhân lực, phương tiện cứu nạn vụ lật tàu ở Lào Cai

Sáng 22-2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ lật tàu trên hồ Thác Bà (Lào Cai).

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ lật tàu trên hồ Thác Bà (Lào Cai)

Sau khi nghe lực lượng chức năng báo cáo nhanh về diễn biến vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các lực lượng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung rà soát kỹ khu vực nghi vấn, triển khai lặn tìm ở những vị trí nước sâu, dòng chảy phức tạp; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ.

Đồng thời, ông Lê Kim Thành đề nghị chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để cung cấp thông tin chính thống, tránh phát sinh tin đồn gây hoang mang dư luận.

Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện đường thủy. Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế cùng xe cứu thương thường trực tại hiện trường. Các cơ sở y tế trên địa bàn cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Trước đó, hơn 19 giờ ngày 21-2, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 6 người mất tích. Thời điểm trên tàu chở khách mang biển số YB08xxx chở 23 người (kể cả lái tàu) đang di chuyển thì bị đâm va vào tàu chở hàng.

MINH ANH