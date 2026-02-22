Người dân đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ tưởng nhớ đồng bào mất vì Covid-19

Ngày 22-2, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, các đại biểu và người dân đến dự lễ tưởng niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Nhắc nhớ quá khứ, chung sức vì TPHCM giàu đẹp

Giữa không gian tĩnh lặng trước tượng đài giọt nước - Công viên số 1 Lý Thái Tổ, đoàn lãnh đạo TPHCM và hàng trăm người dân dành những giây phút lắng đọng, thắp nén hương lòng tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 khốc liệt.

Sau lễ tưởng niệm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ cầu siêu. Ảnh: VĂN MINH

Đứng trước tượng đài, bà Lê Cẩm Lệ (ngụ phường Bàn Cờ) xúc động, chia sẻ đã đến đây nhiều lần và lần nào cũng nghẹn thắt khi nhớ lại một thời gian khổ mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trong cuộc chiến không cân sức đó, có người mãi mãi ra đi – một ký ức không ai muốn nhắc lại nhưng cũng không thể quên.

“Những nén hương lòng hôm nay không chỉ để tưởng nhớ, mà còn nhắc mỗi chúng ta phải sống tốt hơn, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn, cùng nhau chung tay góp sức để xây dựng TPHCM ngày càng phát triển vững mạnh”, bà Lê Cẩm Lệ chia sẻ.

Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH

Nghẹn ngào khi nhắc về giai đoạn cam go trong đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Phong Phú (ngụ phường Nhiêu Lộc) xúc động, dịch bệnh đã làm hàng chục ngàn gia đình mất đi người thân yêu, trẻ em mồ côi cha, mẹ. Những đau thương, mất mát đó không thể nào bù đắp được.

Càng khó kể hết những hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu chống dịch, với biết bao ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho người bệnh Covid-19 của đội ngũ thầy thuốc.

Những thanh niên tình nguyện đã gác lại hạnh phúc riêng tư để lao vào tâm dịch với quyết tâm phải chiến thắng dịch bệnh.

Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH

Bày tỏ lòng tri ân đến lãnh đạo TPHCM đã quan tâm chỉ đạo xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ, ông Nguyễn Phong Phú nói, đây là nơi để người dân đến thắp nén hương lòng, tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch.

“Tôi tin rằng từ ký ức đau thương ấy, chúng ta sẽ càng gắn kết yêu thương, cùng nhau vượt lên mọi khó khăn và chung tay xây dựng TPHCM ngày càng phát triển hơn”, ông Phú bày tỏ.

Sẽ có các hoạt động tưởng niệm, cầu siêu

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mọi người dân tìm về để nhớ thương, sống chậm lại trong dòng đời hối hả và để “ký ức - hiện tại giao thoa”, mang nhịp đập của sự tri ân và hồi sinh.

Công viên mang trên mình thông điệp về sự hồi sinh - vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả trên nền đất của đau thương; là nghĩa tình và đoàn kết - vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng không còn hy vọng; và hướng tới tương lai - để thế hệ sau hiểu rằng thành phố này được xây dựng còn dựa trên sự đùm bọc, sẻ chia.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động tưởng niệm và cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời do đại dịch Covid-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM).

Sau lễ tưởng niệm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ cầu siêu. Ảnh: VĂN MINH

Giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, TPHCM là nơi chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch.

Trong những ngày tháng đau thương ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống đại dịch.

Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH

Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các đội hình thiện nguyện và sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã vận động, kêu gọi phát huy tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống dịch trên mọi mặt, lĩnh vực.

Trong đó, công tác vận động, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, giúp nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách của thành phố.

Mục tiêu cao nhất, xuyên suốt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ tính mạng nhân dân.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 là thảm họa chưa từng có tiền lệ, tại TPHCM - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã ra đi mãi mãi.

Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH

Qua những đau thương, mất mát to lớn ấy, TPHCM càng phải tiếp tục phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng và tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia trên mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt của đời sống xã hội, để cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.

Trên nền tảng tình dân tộc, nghĩa đồng bào, mỗi người dân, mỗi tổ chức tiếp tục góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Qua đó, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

>>>Dưới đây là hình ảnh buổi lễ tưởng niệm, cầu siêu (Ảnh: Việt Dũng, Văn Minh):

