Cách mạng tinh gọn bộ máy: Xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo

Nhiều thủ tục hành chính rườm rà đã được cắt giảm, dịch vụ công trực tuyến ngày càng mở rộng, cán bộ, công chức niềm nở, nhiệt tình… Người dân, doanh nghiệp đã và đang trực tiếp hưởng lợi từ những đổi thay mạnh mẽ của nền hành chính.

Hướng dẫn tận tình

Bà N.T.Đ. (phường Tân Mỹ, TPHCM) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ làm thủ tục hành chính (TTHC). Đến nơi, bà Đ. được đội ngũ tình nguyện viên giúp lấy số thứ tự, ngồi vào bàn chờ, mời nước, bánh và hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ để sẵn sàng làm TTHC.

Qua trò chuyện nhanh và rà soát trên hệ thống, công chức phường Tân Mỹ nắm được hoàn cảnh của bà Đ. nên đã miễn phí chi phí giải quyết TTHC, đồng thời thăm hỏi, động viên, giúp bà không còn e ngại khi đến công sở.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành (TPHCM) giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Từ những ngày đầu ra mắt và đi vào hoạt động đến nay, cán bộ, công chức các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở TPHCM luôn giữ thái độ phục vụ người dân tận tình, chu đáo.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ Nguyễn Đoàn Đăng Quang cho biết, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận giải quyết hồ sơ, hướng dẫn TTHC cho khoảng 260 lượt khách. Đến nay, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt 100%, người dân hài lòng khi giải quyết TTHC tại phường.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn (TPHCM), thông tin, từ những ngày đầu vận hành, đội ngũ cán bộ, công chức luôn xác định tinh thần phục vụ - đúng như tên gọi Trung tâm Phục vụ hành chính công. Phường cũng phát động thi đua trong các đơn vị để tạo thêm động lực giúp mỗi đơn vị, cán bộ, công chức khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mình trong công cuộc cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết công việc cho người dân tại trụ sở hành chính, nhiều mô hình gặp gỡ, lắng nghe người dân được triển khai, trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giúp kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Chẳng hạn phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức mô hình “cà phê sáng với nhân dân” định kỳ các ngày thứ ba, tư và năm hàng tuần, triển khai tại 40 khu phố của phường và kéo dài đến tháng 10-2025. Phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) tổ chức mô hình “cà phê sáng với người dân và doanh nghiệp” để lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; đồng thời giải thích cặn kẽ những băn khoăn, thắc mắc và xử lý nhanh những vấn đề phát sinh.

Thủ tục nhanh gọn

Từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc nỗ lực cải thiện về tinh thần, thái độ phục vụ, các địa phương đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục rườm rà, mở rộng TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong vận hành chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tại phường Bến Thành (TPHCM), nhiều mô hình cải cách hành chính được triển khai ngay từ tháng 7, đến nay đã mang lại những kết quả tích cực. Trong đó, mô hình rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đã rút ngắn 3 ngày làm việc so với quy định.

Khi người dân nộp hồ sơ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành tiếp nhận, ghi giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị để rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

Trong vòng 12 ngày làm việc, phường sẽ trả kết quả cho người dân. Đến nay, 100% hồ sơ lĩnh vực này được trả trước hẹn 3 ngày.

Giải quyết TTHC không ngắt quãng, không gián đoạn Trong các cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiều lần nhấn mạnh đến yêu cầu chuyển tư duy hành chính từ “quản lý” sang “phục vụ”; đánh giá chất lượng cán bộ theo hiệu quả công việc. Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các địa phương ổn định tổ chức bộ máy và giải quyết TTHC bảo đảm không ngắt quãng, không gián đoạn, không để người dân phải chờ quá 20 phút khi nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thành phố tập trung hoàn thiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công 2 cấp; hướng tới 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% TTHC ở thành phố được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC, một trong những mắt xích quan trọng nhất là cắt giảm các thủ tục rườm rà, không cần thiết. Theo Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng, thành phố đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa gần 300 TTHC, tiết kiệm hơn 3.500 giờ làm việc.

Đồng thời, thành phố quyết liệt triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính với 38 tổ địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM ở phường, xã để tiếp nhận thủ tục, đồng thời chuẩn bị nguồn ngân sách để trang bị hạ tầng, trang thiết bị cho các trung tâm hành chính công vận hành.

Theo Bộ Nội vụ, sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lượng hồ sơ trực tuyến tiếp tục tăng, tính từ ngày 1-7 đến ngày 19-8, cả nước tiếp nhận tổng cộng hơn 4,3 triệu hồ sơ.

Trong đó, TPHCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất - hơn 645.000 hồ sơ, Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất - gần 15.000 hồ sơ. Bên cạnh đó, đến ngày 21-8, trên cơ sở 30 nghị định của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết, Bộ Nội vụ cũng nhận thấy những bất cập phát sinh.

Cụ thể, thể chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ; khối lượng công việc lớn với 1.065 thủ tục và nghiệp vụ hành chính được thực hiện ở cấp xã; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của mô hình mới; vướng mắc về xác định vị trí việc làm; cơ cấu nhân sự; hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số chưa đáp ứng... Bộ Nội vụ đang rà soát để đề xuất phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề trên từ góc độ thể chế, chính sách.

Trong cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cùng Chính phủ vào cuối tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét, sau gần 2 tháng vận hành, bên cạnh những khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã đi vào hoạt động tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn về chủ trương và việc khẩn trương tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đánh giá có sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi trạng thái từ quản lý hành chính sang chủ động, tích cực, kiến tạo phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; sự cải cách trong giải quyết TTHC; sự tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân trong tương lai.

Kết quả trên cho thấy cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính không dừng lại ở việc giảm đầu mối, rút ngắn thủ tục hay mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Điều quan trọng hơn, đó là sự chuyển đổi căn bản trong tư duy quản trị, từ “quản lý” sang “phục vụ”, “đồng hành và kiến tạo”.

Mỗi bước đơn giản hóa thủ tục, mỗi chính sách hỗ trợ kịp thời chính là bước đi vững chắc để xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo, đồng hành cùng khát vọng hùng cường của đất nước.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - ĐỖ TRUNG