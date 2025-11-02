HONOR X7d siêu bền bỉ trong tầm giá phổ thông

HONOR chính thức ra mắt HONOR X7d, mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng X Series, mang đến chuẩn mực mới cho điện thoại phổ thông với độ bền vượt trội và hiệu năng thông minh.

HONOR X7d là chiếc smartphone phổ thông siêu bền

Được định vị là chiếc smartphone phổ thông siêu bền, HONOR X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2 mét. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, chuẩn kháng nước IP65 giúp HONOR X7d chống lại bụi bẩn, tia nước bắn hoặc nước rửa trong sinh hoạt thường nhật. Thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút, đồng thời hỗ trợ cảm ứng mượt mà kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu, mang đến trải nghiệm liền mạch trong mọi điều kiện môi trường.

Với thiết kế bo tròn, gia cố góc cùng vật liệu chống sốc cao cấp giúp máy bền bỉ hơn trong mọi va chạm, giảm thiểu tổn hại khi va chạm hoặc làm rơi ở độ cao dưới 2m. Không chỉ thể hiện khả năng “chịu đòn”, HONOR X7d còn chứng minh năng lực kháng nước thực tế, khi thiết bị được thử nghiệm trong môi trường chứa nước và xà phòng mà vẫn hoạt động trơn tru.

Chuẩn IP65 cho phép máy chống bụi mịn và tia nước áp suất thấp từ mọi hướng, đồng thời vẫn duy trì độ nhạy cảm ứng hoàn hảo, phù hợp với khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam.

Không chỉ nổi bật về độ bền, HONOR X7d còn gây ấn tượng với viên pin kép dung lượng 6.500mAh, mang lại thời lượng sử dụng dài nhất trong phân khúc cùng độ bền lên tới 5 năm. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn, đồng thời được tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo hoạt động ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C.

Trong những năm gần đây, AI đã trở thành trọng tâm chiến lược của HONOR trong tất cả các phân khúc điện thoại và hãng đã nhanh chóng mang công nghệ này đến gần hơn với người dùng thông qua “Nút AI Một Chạm” trên HONOR X7d. Đây là phím vật lý chuyên dụng đầu tiên trong phân khúc, cho phép người dùng truy cập nhanh vào hàng loạt tính năng thông minh như chỉnh sửa ảnh bằng AI (xóa vật thể, tách nền), Dịch Thuật AI, trò chuyện với chatbot AI Gemini…

HONOR X7d được trang bị camera chính 108MP Ultra-Clear, mang đến khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ trong mọi điều kiện ánh sáng. Cụm camera hỗ trợ zoom 3x không mất chi tiết cùng ba chế độ chân dung thông minh (1x Toàn cảnh, 2x Không gian, 3x Cận cảnh), giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ở mọi góc độ. Các công cụ AI như Xoá Vật Thể AI; Xóa Phản Chiếu AI,.. giúp xử lý ảnh nhanh chóng, chuyên nghiệp ngay trên thiết bị.

Từ ngày 1-11 đến 30-11-2025, HONOR chính thức mở bán HONOR X7d với mức giá thấp nhất 5.690.000 đồng, cao nhất. 7.090.000 đồng (tuỳ cấu hình). Trong thời gian mở bán, người dùng sẽ được giảm ngay 300.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, cùng ưu đãi thêm 500.000 đồng dành riêng cho sinh viên, tài xế công nghệ hoặc khách hàng thu cũ đổi mới (áp dụng một trong ba hình thức)… cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

KIM THANH