Giải pháp giặt sấy công nghiệp LG DD coin type cho thương mại và dịch vụ

LG Electronics Việt Nam đã ra mắt máy giặt công nghiệp LG DD coin type 13kg và máy sấy công nghiệp 10,2kg chạy điện hoặc gas với thiết kế xếp chồng chuyên biệt, mang đến giải pháp giặt sấy tối ưu cho các mô hình kinh doanh dịch vụ giặt là hoặc lưu trú.

Bộ đôi thiết bị được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive giúp giảm bộ phận trung gian, hạn chế hao mòn, đảm bảo vận hành ổn định và tuổi thọ cao. Trong môi trường thương mại có tần suất sử dụng lớn, công nghệ này giúp giảm chi phí bảo trì, sửa chữa và hạn chế gián đoạn thời gian vận hành.

Máy giặt sở hữu lồng giặt nghiêng 10 độ và hệ thống phun đôi, giúp tối ưu lượng nước, rút ngắn thời gian giặt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch vượt trội. Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển giảm rung lắc và tiếng ồn, cho phép máy hoạt động ổn định ngay cả trong không gian hạn chế. Ngoài ra, hệ thống định lượng tự động phân bổ chính xác lượng chất giặt và nước xả, đảm bảo chất lượng giặt đồng đều, tiết kiệm nguyên liệu và giảm tác động môi trường.

Kết hợp hoàn hảo với máy giặt, máy sấy sử dụng nguồn nhiệt gas mang đến khả năng làm nóng nhanh, rút ngắn thời gian sấy và giảm chi phí năng lượng vận hành. Hệ thống cảm biến nhiệt và độ ẩm thông minh tự động điều chỉnh thời gian sấy phù hợp với chất liệu và khối lượng của từng mẻ giặt, giúp làm khô đồng đều, giảm nhăn, bảo vệ sợi vải và tiết kiệm điện năng.

Cả hai dòng máy đều tích hợp giải pháp quản lý thông minh LG Smart Solution, cho phép giám sát tình trạng thiết bị, theo dõi chu trình, phát hiện lỗi và quản lý hiệu suất từ xa. Nhờ đó, đơn vị vận hành có thể kiểm soát hoạt động hiệu quả và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, ngay cả khi vận hành nhiều thiết bị cùng lúc.

Với hiệu suất vận hành cao, thiết kế linh hoạt, độ bền công nghiệp và công nghệ thông minh, bộ đôi giặt sấy trở thành giải pháp toàn diện cho các mô hình dịch vụ kinh doanh có tần suất giặt sấy cao như các hệ thống chuỗi giặt ủi hay dịch vụ lưu trú (ký túc xá, căn hộ dịch vụ, khách sạn vừa và nhỏ...).

