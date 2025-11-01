Chính trị

Xây dựng Đảng

Họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

SGGPO

Ngày 1-11, Đảng ủy phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-1025.

IMG_5848.JPG
Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Huỳnh Văn Ngành (thuộc chi bộ Khu phố 27)

Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phát biểu ôn truyền thống 108 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, Cách mạng Việt Nam sẽ không có được những thắng lợi to lớn như ngày nay, nếu không có ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười Nga soi đường.

Theo đồng chí, mối liên hệ giữa Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Việt Nam đã được nối liền bằng lý tưởng, bằng niềm tin và bằng tình đồng chí thủy chung son sắt. Tinh thần và giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga không bao giờ phai nhạt, vẫn sống mãi trong sự nghiệp đổi mới hôm nay – trong từng chủ trương, chính sách và trong từng hành động của chúng ta, những người cộng sản thời đại mới.

IMG_5854.JPG
Các đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương thông tin, đến tháng 10-2025, Đảng bộ phường Đức Nhuận tổng thu ngân sách phường ước đạt 1.150 tỷ đồng tỷ đồng, đạt vượt 100% dự toán; phường đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đưa chuyển đổi số trở thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng.

IMG_5859.JPG
Thiếu tướng Vũ Văn Điền và đồng chí Phan Thị Thanh Phương trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên phường Đức Nhuận

Dịp này, Đảng bộ phường Đức Nhuận có 32 đồng chí nhận Huy hiệu 75, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm Đảng.

IMG_5857.JPG
Đảng viên phường Đức Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự tri ân sâu sắc và tôn vinh xứng đáng đối với những cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Tin liên quan
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Đức Nhuận TPHCM Huy hiệu Đảng Cách mạng Tháng Mười Nga đảng viên chuyển đổi số Cách mạng Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn