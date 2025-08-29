Phường Tân Phú (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đến 16 đảng viên

Chiều 29-8, Đảng ủy phường Tân Phú tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến dự.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Tân Phú có 16 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Lê Thị Kim Hồng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Phú Trần Thị Hồng Cúc trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Đồng chí Nguyễn Văn Đuốc, Chi bộ Khu phố 43, đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng chia sẻ, đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến của bản thân, mà còn là trách nhiệm cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. “Chúng tôi sẽ cố gắng học tập và ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Nguyễn Văn Đuốc nói.

Dịp này, phường Tân Phú chính thức công bố biểu trưng, phản ánh bản sắc địa phương, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết. Đây là kết quả quá trình triển khai, đóng góp ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Biểu trưng phường Tân Phú

CẨM TUYẾT