Họp mặt kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore

Chủ tịch VSFA tặng hoa Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM Pang Te Cheng tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lâm Dũng Tiến, Chủ tịch VSFA khẳng định, trong vai trò là cầu nối nhân dân, Hội luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao thương giữa TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung với Singapore.

Theo Chủ tịch VSFA, trong năm 2025, Hội xây dựng Đề án "CLB Doanh nhân Singapore - VSIP", đây sẽ là mô hình sinh hoạt kết nối, nơi quy tụ các doanh nhân Singapore đang làm việc tại các Khu công nghiệp VSIP và cộng đồng doanh nhân địa phương tại TPHCM. Qua đó, nhằm tăng cường giao lưu hợp tác thương mại, đầu tư và văn hóa; tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước. Đồng thời, khởi động Đề án "Ngày Hữu nghị Việt Nam – Singapore thường niên", với mục tiêu lựa chọn một ngày có ý nghĩa lịch sử và biểu trưng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước để tổ chức định kỳ hàng năm với các chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, thương mại, thể thao và giáo dục, giao lưu rộng rãi giữa người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TPHCM, ông Pang Te Cheng cho biết, năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương Singapore - Việt Nam khi hai nước lần lượt kỷ niệm 60 năm và 80 năm ngày giành độc lập. Mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3-2025, tiếp đó là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Các chuyến thăm cấp cao liên tiếp này phản ánh động lực mạnh mẽ trong quan hệ hai nước.

Tổng Lãnh sự Pang Te Cheng cho rằng HUFO, VSFA và Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN TPHCM đã và đang có nhiều đóng góp trong việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thông qua hàng loạt sáng kiến đa dạng và có tác động sâu rộng, như khánh thành Vườn thông hữu nghị, sự kiện kỷ niệm ngày thành lập ASEAN và ngày Việt Nam gia nhập; chương trình “Kết nối hữu nghị để thúc đẩy đầu tư Việt Nam - Singapore”…

Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc khánh Singapore. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ