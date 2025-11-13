Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN – Italy lần thứ 9: Cầu nối hợp tác xanh – số – sáng tạo giữa Đông Nam Á và châu Âu

Sáng 13-11, Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN – Italy lần thứ 9 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, TPHCM, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và học giả đến từ các nước ASEAN và Italy.

Tổng Thư ký ASEAN phát biểu trực tuyến chào mừng diễn đàn. Ảnh: THỤY VŨ

Sự kiện do UBND TPHCM phối hợp cùng The European House – Ambrosetti (TEHA), Hiệp hội Italy – ASEAN tổ chức, với sự đồng hành của Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex.

Các đại biểu dự phiên khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc qua trực tuyến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: “Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi chính sách, mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác, hành động và đổi mới. ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) đang trở thành hai trụ cột của ổn định và phát triển toàn cầu; trong đó, Italy – quốc gia công nghiệp hàng đầu châu Âu – giữ vai trò cầu nối chiến lược giữa hai khu vực”.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam – với vai trò thành viên năng động, có trách nhiệm trong ASEAN, luôn coi trọng quan hệ với Italy và EU, sẵn sàng đồng hành trong các lĩnh vực xanh hóa, chuyển đổi số, phát triển nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu trực tuyến chào mừng, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn cho rằng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc tổ chức Diễn đàn Đối thoại này, nay đã bước sang năm thứ 9, có ý nghĩa đặc biệt, quy tụ đông đảo các nhà hoạch định chính sách và đối tác chiến lược. Sự kiện diễn ra vào thời điểm quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả ASEAN và EU trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai khu vực và mở ra những con đường hợp tác mới trong kỷ nguyên biến động.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, cục diện toàn cầu ngày càng phức tạp, chịu tác động của căng thẳng địa chính trị, gián đoạn thương mại và bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, ASEAN vẫn nổi bật như một khu vực tăng trưởng, kiên cường và đầy cơ hội. Dự báo trong năm 2025, tăng trưởng của ASEAN đạt 4,3%, cao hơn mức trung bình toàn cầu 3,2%.

Theo Tiến sĩ Kao Kim Hourn, Italy luôn là đối tác bền vững và đáng tin cậy của ASEAN. Mối quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung và cam kết đối thoại, hợp tác. Kể từ khi trở thành Đối tác Phát triển của ASEAN vào năm 2017, quan hệ kinh tế giữa hai bên đã được củng cố đáng kể. Kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều tăng từ 20,4 tỷ USD năm 2017 lên 28,1 tỷ USD năm 2024, trong khi đầu tư trực tiếp của Italy vào ASEAN tăng từ 123,3 triệu USD lên 205,7 triệu USD trong cùng kỳ.

Kết thúc phiên khai mạc, lãnh đạo Việt Nam và TPHCM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng chung tay hành động vì một tương lai hòa bình, sáng tạo và thịnh vượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ASEAN, Việt Nam và Italy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: THỤY VŨ Đại diện Chính quyền TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chào mừng nhấn mạnh, thành phố định hướng phát triển theo mô hình “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”, trong đó 5 trụ cột chiến lược gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics và cảng biển; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; cùng giáo dục, y tế và khoa học công nghệ. TPHCM hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố đáng sống toàn cầu vào năm 2045. Theo thống kê, Italy hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU. Bảy tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ 2024. Italy có 162 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, trong khi Việt Nam có 11 dự án tại Italy với tổng vốn gần 700.000 USD.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Italy tìm hiểu, đầu tư ở TPHCM Sáng 13-11, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp xã giao Đoàn công tác của Italy trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italia (HLD) lần thứ 9-2025. Đoàn công tác do ông Marco Della Seta, Đại sứ Italy tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp xã giao Đoàn công tác của Italy Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Italy đạt nhiều kết quả rất quan trọng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Italy đến tìm hiểu, đầu tư ở thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn Lãnh sự quán Italy tiếp tục là cầu nối các doanh nghiệp Italy tìm hiểu đầu tư, hợp tác, góp phần giúp TPHCM hiện đại hóa, công nghiệp hóa, trở thành siêu đô thị trong thời gian tới. Chính quyền TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Italy. Ông Marco Della Seta, Đại sứ Italy tại Việt Nam trao đổi với lãnh đạo TPHCM tại buổi làm việc Tại buổi tiếp, ông Marco Della Seta bày tỏ vui mừng khi đoàn được Chủ tịch UBND thành phố tiếp đón và tham dự lễ khai mạc diễn đàn. theo ông, hàng trăm doanh nghiệp Italy đã đầu tư tại TPHCM mong muốn mở rộng hơn nữa, tập trung các ngành công nghệ cao. Đại diện các thành viên trong đoàn phát biểu tại buổi tiếp Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp Italy bày tỏ mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển các lĩnh vực: chuyển đổi năng lượng và sử dụng năng lượng xanh; công nghệ thông tin; cơ khí…. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu tham quan một số mô hình tiêu biểu của Tập đoàn Becamex trưng bày tại diễn đàn Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Becamex trước thềm sự kiện

PHƯƠNG LÊ - THỤY VŨ