Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Indonesia

Quyền Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM Adiguna Wijaya (giữa) cùng các đại biểu chia sẻ món ăn truyền thống của Indonesia tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TPHCM Mai Bá Hùng gửi đến ông Adiguna Wijaya, Quyền Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TPHCM, cùng toàn thể người dân Indonesia lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TPHCM khẳng định, Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng đấu tranh chống đế quốc thực dân.

Theo ông Mai Bá Hùng, ngày 10-3-2025, Việt Nam và Indonesia đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện và Việt Nam được xem là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong khối ASEAN. Điều này đánh dấu quan hệ Việt Nam - Indonesia bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hợp tác sâu sắc và toàn diện vì lợi ích và hòa bình của nhân dân hai nước, cũng như của khối ASEAN.

Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia. Trong 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Indonesia đạt 2,65 tỷ USD. Trong những năm gần đây, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tại Indonesia. Hơn thế nữa, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chiến lược phát triển ngành công nghiệp Halal để tăng cường hơn nữa xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo và khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam. Hai nước đã đặt ra mục tiêu thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TPHCM Mai Bá Hùng đánh giá cao Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM đã và đang tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; thúc đẩy kết nối văn hóa, nhân dân, cũng như giao lưu kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Quyền Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TPHCM Adiguna Wijaya điểm lại các cột mốc trong quan hệ Indonesia-Việt Nam.

Theo đó, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955, hai nước đã nỗ lực cùng nhau đạt được các mục tiêu chung trong mọi khía cạnh của quan hệ quốc tế. Indonesia và Việt Nam là những người hàng xóm tốt, những người bạn thân thiết và là đối tác đáng tin cậy, không chỉ trong nỗ lực chung nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương mà còn củng cố quan hệ và hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN.

Quyền Tổng lãnh sự Indonesia cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực mới, vì sự tiến bộ của nhân dân cả hai quốc gia và tương lai bền vững của cả hai nước.

