Kinh tế

Hơn 8.200 tỷ đồng đầu tư đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

SGGPO

Ngày 21-7, Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt.

Dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt có chiều dài khoảng 135 km, đoạn qua tỉnh Cà Mau dài khoảng 52 km; qua TP Cần Thơ dài khoảng 83km. Diện tích đất thu hồi để xây dựng khoảng 38ha, diện tích đất bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn khoảng 460 ha.

Dự án có tổng nguồn vốn hơn 8.200 tỷ đồng, do Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia làm nhà đầu tư. Dự án dự kiến được đưa vào hoạt động vào quý 4-2028.

Cùng với các đường dây 500kV khác trong khu vực (Thốt Nốt - Đức Hòa; Đức Hòa - Cầu Bông; Đức Hòa - Phú Lâm...), công trình này làm nhiệm vụ truyền tải, liên kết lưới điện 500kV giữa các vùng trong hệ thống. Qua đó, đảm bảo an toàn, ổn định cung cấp điện cho khu vực miền Nam và phụ cận.

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Công ty Delta Offshore Energy Thốt nốt Cầu Bông DOE Đức Hòa Phú Lâm Hành lang an toàn UBND tỉnh Bạc Liêu Đường dây Lưới điện

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