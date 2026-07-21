PNJ thay đổi chính sách chi trả tiền khi mua lại kim cương

PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, từ ngày 21-7, doanh nghiệp sẽ chi trả sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp.

Ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ trao đổi với báo chí trưa 21-7

Thông tin trên được ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết trong buổi gặp gỡ báo chí trưa ngày 21-7.

Theo ông Công, trước những diễn biến bất thường của thị trường kim cương thời gian gần đây, Công ty PNJ đã công bố triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, duy trì năng lực phục vụ khách hàng và bảo vệ nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Dù vậy, công ty cũng đang chịu áp lực thanh khoản. Nguyên nhân, kể từ ngày 3-7, sau khi cơ quan chức năng khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, để điều tra về hành vi buôn lậu 28.000 viên kim cương, doanh số mua lại trang sức tại PNJ cao gấp 5 lần doanh số bán ra.

Doanh nghiệp bố trí nguồn lực tài chính lên tới hàng ngàn tỷ đồng nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết mua lại. Sau nhiều cuộc họp đánh giá, ban lãnh đạo PNJ nhận định áp lực hiện nay không chỉ mang tính ngắn hạn mà có thể kéo dài, bởi thị trường kim cương cần thêm thời gian để khôi phục niềm tin.

Do đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành PNJ thống nhất triển khai các giải pháp quản trị thanh khoản nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

“PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ giao dịch của khách hàng, nhưng thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, doanh nghiệp sẽ chi trả sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp”, Tổng Giám đốc PNJ cam kết.

Theo phương án mới, PNJ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực vận hành thực tế của hệ thống khi mua lại trên toàn quốc.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn. Nếu tổng nhu cầu giao dịch vượt quá hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết mua lại 100% và thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

"Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định", ông Công nói.

Đối với phương án giao dịch, khách hàng sở hữu kim cương rời có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng nhằm tuân thủ quy định của nhà nước.

Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ như: vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm hoặc kim cương rời... Giá trị chuyển đổi sẽ được áp dụng theo chính sách ưu đãi hiện hành, đồng thời được cộng thêm ưu đãi tùy từng nhóm sản phẩm.

Ông Công thông tin, việc điều chỉnh quy trình chi trả nhằm ưu tiên bảo đảm thanh khoản và duy trì hoạt động ổn định. Những khó khăn hiện nay không xuất phát từ sự suy yếu của hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng không phản ánh sự suy giảm về năng lực tài chính trong trung và dài hạn của doanh nghiệp.

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NHUNG NGUYỄN