VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, PNJ giảm sàn

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 21-7 chưa dừng đà rơi do lực bán vẫn mạnh. VN-Index có thời điểm giảm gần 21 điểm, sau đó thu hẹp còn giảm gần 13 điểm khi chốt phiên.

Nhóm cổ phiếu tài chính là nhóm duy nhất có sự phân hóa: LPB tăng 2,06%, VPB tăng 1,4%, BVB tăng 2,29%, SSI tăng 2,2%; HDB, VIB, VCI, CTG, VCK tăng gần 1%. Ngược lại, EIB giảm 1,4%, ORS giảm 1,49%, VIX giảm 2,34%, OCB giảm 1,33%; MBB, STB, BID, VND, MSB, SSB… giảm gần 1%.

Các nhóm ngành còn lại như bất động sản, tiêu dùng, năng lượng, công nghệ thông tin... vẫn đồng loạt nghiêng về sắc đỏ. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm mạnh như GAS giảm kịch biên độ, PVS giảm 8,17%, BSR giảm 6,49%...

Riêng cổ phiếu PNJ lại "nằm sàn", xuống còn 38.500 đồng/cổ phiếu với dư bán sàn hơn 9,7 triệu cổ phiếu và trắng bên mua sau thông tin doanh nghiệp này vừa thông báo thay đổi chính sách trả tiền khi thu mua kim cương.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,95 điểm (0,74%) còn 1.730,56 điểm với 196 mã giảm, 104 mã tăng và 71 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,67 điểm (1,29%) còn 280,74 điểm với 80 mã giảm, 59 mã tăng và 42 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 23.100 tỷ đồng, tăng 4.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 24.300 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng gần 76 tỷ đồng trên sàn HOSE sau phiên mua ròng liền trước. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất VIC gần 133 tỷ đồng, FPT gần 110 tỷ đồng, PVS hơn 72 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN