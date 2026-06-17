Xã hội

Huế: Cá sấu lạc vào nhà dân

SGGPO

Một cá thể cá sấu nước ngọt dài khoảng 1m vừa được người dân ở phường Thuận Hóa, TP Huế phát hiện trong khuôn viên nhà và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trưa 17-6, lãnh đạo phường Thuận Hóa, TP Huế cho biết, cơ quan chức năng đang tạm thời quản lý, chăm sóc và liên hệ với đơn vị cứu hộ, tiếp nhận cá thể cá sấu do người dân tự nguyện giao nộp.

ca.jpg
Cá thể cá sấu dài khoảng 1m

Thông tin ban đầu, gia đình bà Võ Thị Thanh S. (trú phường Thuận Hóa) phát hiện cá thể cá sấu xuất hiện trong khuôn viên nhà và chủ động thông báo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tối 16-6, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm tiếp nhận cá thể cá sấu nước ngọt nêu trên. Qua kiểm tra, cá sấu dài khoảng 1m.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Cá sấu nước ngọt Cá sấu Hạt Kiểm lâm Cá thể Huế Quy Động vật hoang dã Cứu hộ Khuôn viên Tạm thời

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn