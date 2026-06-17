Huế: Cá sấu lạc vào nhà dân

Một cá thể cá sấu nước ngọt dài khoảng 1m vừa được người dân ở phường Thuận Hóa, TP Huế phát hiện trong khuôn viên nhà và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trưa 17-6, lãnh đạo phường Thuận Hóa, TP Huế cho biết, cơ quan chức năng đang tạm thời quản lý, chăm sóc và liên hệ với đơn vị cứu hộ, tiếp nhận cá thể cá sấu do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể cá sấu dài khoảng 1m

Thông tin ban đầu, gia đình bà Võ Thị Thanh S. (trú phường Thuận Hóa) phát hiện cá thể cá sấu xuất hiện trong khuôn viên nhà và chủ động thông báo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tối 16-6, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm tiếp nhận cá thể cá sấu nước ngọt nêu trên. Qua kiểm tra, cá sấu dài khoảng 1m.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

VĂN THẮNG