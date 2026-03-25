Hướng dẫn thủ tục thuế cho tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương

Ngày 25-3, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I-2026 và triển khai nhiệm vụ quý II-2026 của chợ Nguyễn Tri Phương.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động kinh doanh tại chợ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương còn gặp khó khăn trong kê khai thuế, ghi chép sổ sách và tiếp cận phần mềm quản lý, đặc biệt là các tiểu thương lớn tuổi hoặc chưa sử dụng điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Anh Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Anh Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng đề nghị, bộ phận quản lý chợ tăng cường phối hợp với Thuế cơ sở 10 để tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể chính sách thuế.

Qua đó, khuyến khích tiểu thương chủ động cập nhật quy định, từng bước thích ứng phương thức quản lý mới, góp phần xây dựng chợ văn minh, hiệu quả.

Tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương phát biểu ý kiến tại hội nghị

ĐÌNH DƯ