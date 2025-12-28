“Hương sắc giai nhân” của Như Quỳnh đậm chất văn hóa Việt

Đại nhạc hội “Hương sắc giai nhân” của ca sĩ Như Quỳnh diễn ra tối 27-12, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) với loạt khoảnh khắc đong đầy cảm xúc, cùng những màn kết hợp của hơn 20 nghệ sĩ, kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.

Chương trình là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “giai nhân” trong văn hóa Việt Nam, tổng thể đại nhạc hội chia thành 3 chương lớn, dẫn dắt khán giả qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề Hương - Sắc - Giai nhân.

Đại nhạc hội "Hương sắc giai nhân" quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ

Sân khấu ghi dấu ấn ngay từ những giây đầu tiên với liên khúc rộn ràng Tình đẹp như mơ, Say một đời vì em và Tình đau. Tiết mục quy tụ các nghệ sĩ gồm Như Quỳnh, Thanh Duy, Hoàng Mỹ An, Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân. Trong đó, Như Quỳnh đã mang đến một bất ngờ lớn cho toàn bộ khán giả khi “bắt trend” với ca khúc từng gây chú ý trên nền tảng AI, mang đến một diện mạo đầy năng lượng hơn.

Tiết mục mở màn

Sự xuất hiện của Hoài Lâm khiến khán giả vỡ òa khi song ca cùng ca sĩ Như Quỳnh qua hai bản tình ca Tình yêu trả lại trăng sao và Không bao giờ quên anh. Ngoài ra, Hoài Lâm còn gửi tặng khán giả màn đơn ca “Đêm tâm sự” đầy tự sự.

Ca sĩ Như Quỳnh và Hoài Lâm

Ngoài ra, tiết mục cũng được mong chờ không kém trong chương trình là màn song ca đầy mộc mạc - Giấc mơ cánh cò giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường, đã chạm đến trái tim khán giả, minh chứng cho sự tiếp nối bền bỉ của dòng nhạc quê hương.

Ca sĩ Như Quỳnh và Hồ Văn Cường trong tiết mục "Giấc mơ cánh cò"

Ở những chương cuối, Thanh Duy hóa thân thành Như Quỳnh và song ca cùng nữ ca sĩ trong tiết mục Cõi nhớ. Thanh Duy chia sẻ, Như Quỳnh chính là thần tượng lớn của Thanh Duy, và tiết mục này là lời tri ân đầy cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho nữ ca sĩ.

Thanh Duy hóa thân thành Như Quỳnh, tái hiện kỷ niệm đẹp giữa hai chị em

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân

Không chỉ dừng lại ở ca nhạc, chương trình còn tôn vinh giá trị truyền thống qua các tiết mục Hồ Quảng và sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân. Sự dàn dựng công phu về phục trang và đạo cụ đã tái hiện lại những điển tích kinh điển, mang đến một không gian đậm chất văn hóa Việt.

Hương sắc giai nhân đánh dấu năm thứ 4 diễn ra đại nhạc hội mà Như Quỳnh Harmony tổ chức

Đội ngũ sáng tạo chương trình gồm có đạo diễn Lê Việt, giám đốc âm nhạc Tùng Châu cùng các biên đạo Huỳnh Mến và Khoa Huỳnh. Chương trình như một sự kiện thường niên không thể thiếu đối với những người yêu mến dòng nhạc trữ tình mỗi dịp cuối năm.

THU HƯƠNG