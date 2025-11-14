Huy động lực lượng tìm kiếm 3 người mất tích do sạt lở ở Hùng Sơn

Ngày 14-11, trước tình hình sạt lở đất tại xã Hùng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250m, xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp nhiều khu vực, gây tắc đường giao thông hơn 200m.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất tích, hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), thiệt hại 9 con bò và 15ha đất rẫy của người dân.

Ngay khi xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ và các lực lượng tại chỗ triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường.

Đồng thời, 103 cán bộ, chiến sĩ được huy động từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cơ quan Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, lực lượng dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã và UBND xã Hùng Sơn cùng với 2 flycam, 3 xe ô tô tích cực tham gia phục vụ tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp chính quyền địa phương kịp thời di dời 84 hộ/314 khẩu thôn Glao và 87 hộ/350 khẩu thôn H Jun ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, Sở chỉ huy tiền phương được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy, kịp thời điều hành mọi hoạt động tìm kiếm – cứu hộ và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Trong điều kiện có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài, địa hình dốc, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, triển khai tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, các lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản, giữ vững ổn định tình hình tại khu vực.

