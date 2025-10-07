Xã hội

Hai phụ nữ tử vong nghi do đuối nước ở sông Côn

Sáng 7-10, thông tin với báo chí, một lãnh đạo xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi đuối nước khiến hai phụ nữ tử vong tại khu vực đập dâng Văn Phong (đoạn qua xã Bình Phú).

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6-10, người dân địa phương trình báo Công an xã Bình Phú về việc phát hiện thi thể chị Ng.Th.B.Nh. (sinh năm 1993, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) dưới sông Côn, đoạn qua khu vực đập dâng Văn Phong.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Phú phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, bảo vệ và tiến hành khám nghiệm để làm rõ vụ việc.

dua-thi-the-nan-nhan-len-bo.jpg
Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân lên bờ

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi xảy ra sự việc, chị Nh. đi cùng chị Ng.Th.Th.Ng. (sinh năm 1990, cùng địa phương). Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ phát hiện thi thể chị Nh., còn chị Ng. mất tích, nghi bị đuối nước.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng 7-10, thi thể chị Ng. được tìm thấy, cách vị trí phát hiện thi thể chị Nh. khoảng 1km.

Hiện, Công an xã Bình Phú đã có báo cáo ban đầu và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI

