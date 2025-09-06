Ì ạch dự án chỉnh trang 1km đường trung tâm Nha Trang

Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang). Ảnh: HIẾU GIANG

Ngày 6-9, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang (UBND phường Nha Trang), xác nhận khoảng 1 giờ sáng 5-9, một người điều khiển xe máy bị trượt ngã khi đi qua hào kỹ thuật băng đường Lê Thánh Tôn, may mắn không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đây là hạng mục thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn". Hào kỹ thuật băng đường này đã được lắp đặt ngầm các hệ thống hạ tầng nhưng đơn vị thi công chưa thảm nhựa nên còn lồi lõm so với mặt đường, người điều khiển thiếu chú ý dẫn đến trượt ngã.

Hạng mục hào kỹ thuật băng đường thuộc dự án chưa được thảm nhựa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Ngô Khắc Thinh thông tin, tại buổi làm việc chiều 5-9 với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (đơn vị thi công) đã thừa nhận chưa kịp thời bố trí biển báo, rào chắn và đèn tín hiệu theo quy định.

Trước đó, UBND phường Nha Trang nhiều lần yêu cầu thực hiện, nhưng đơn vị thi công vẫn không chấp hành đầy đủ. Vì vậy, phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công về hành vi thi công trên đường bộ đang khai thác không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định.

Dù trễ hẹn nhưng công trường dự án vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án "Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn" có chiều dài khoảng 1km (đoạn từ Ngã 6 đến đường Trần Phú) khởi công từ tháng 2-2025, thời gian thi công 180 ngày (dự kiến hoàn thành ngày 20-8-2025) nhưng đến nay, công trường dự án ngổn ngang vật liệu, tiến độ thi công ì ạch.

Công trình này do Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình xây dựng TP Nha Trang (trước đây) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 30,4 tỷ đồng - nay được giao về cho Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa; đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh.

Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn nhếch nhác. Ảnh: HIẾU GIANG



Nhiều du khách buộc đi bộ dưới lòng đường. Ảnh: HIẾU GIANG



Ghi nhận của phóng viên, khu vực dự án nhiều nơi vỉa hè bị đào xới, căng dây, ngổn ngang vật máy móc, vật liệu, xà bần khiến người đi bộ tràn xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho họ và cả người tham gia giao thông.

Đây cũng là tuyến đường trung tâm có mật độ phương tiện lớn, kết nối với đường biển Trần Phú, có 3 trường học nên việc chậm hoàn trả mặt bằng không chỉ gây khó khăn đi lại, mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương.

Nắp cống lồi lõm như “giăng bẫy” người đi đường. Ảnh: HIẾU GIANG



Khu vực trước một tu viện trên đường Lê Thánh Tôn còn ngổn ngang. Ảnh: HIẾU GIANG

Trong tháng 8-2025, UBND phường Nha Trang đã 2 lần có văn bản gửi chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình và đưa vào khai thác, sử dụng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công cũng như nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân và du khách.

Đặc biệt, quá trình thi công phải đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, không để vật liệu xây dựng, phế thải bừa bãi dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường. Đồng thời bố trí biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu vào ban đêm theo đúng quy định về báo hiệu đường bộ; bố trí người điều tiết giao thông trong giờ cao điểm... Tuy nhiên, đơn vị thi công không thực hiện theo đúng yêu cầu.

Vị trí đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang. Ảnh: Google Maps

Ngày 26-8, Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị đầy đủ, tăng cường nhân lực, bố trí thêm mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, đoạn từ Ngô Gia Tự về cuối tuyến phải hoàn thiện tất cả các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, hào kỹ thuật, thảm nhựa… trước ngày 18-9-2025. Nếu nhà thầu vẫn tiếp tục chậm trễ, chủ đầu tư sẽ xử lý theo quy định.

HIẾU GIANG