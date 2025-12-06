Khai thác tạm thời trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Ngày 6-12, Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm (chủ đầu tư) bắt đầu đưa vào khai thác tạm thời Trạm dừng nghỉ tại Km534+310, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên được đưa vào khai thác tạm thời trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng dịch vụ phục vụ người dân tham gia giao thông.

Trong ngày đầu đưa vào khai thác tạm thời, có nhiều tài xế, người dân đã ghé vào Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng để ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm hàng hóa các loại.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng được đưa vào khai thác tạm thời

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đinh Văn Bảy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm, cho biết, trước mắt, Trạm dừng nghỉ này đang khai thác tạm thời 1 bên theo chiều di chuyển Bắc - Nam. Dù mới là khai thác tạm thời nhưng trạm đã hoàn thiện gần như đầy đủ các hạng mục hạ tầng cơ sở của một trạm chính, từ nhà dịch vụ, siêu thị, nhà hàng ăn uống, khu vệ sinh cho đến khu vực đỗ xe rộng rãi... có khả năng tiếp nhận cùng lúc khoảng 200 phương tiện.

Dự kiến, khoảng 4 ngày tới, công ty cũng sẽ đưa vào khai thác tạm thời trạm dừng nghỉ chiều di chuyển Nam - Bắc.

Cửa hàng xăng dầu đã cơ bản hoàn thiện và đang chờ cấp phép hoạt động

Riêng đối với cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cũng đã được đầu tư xây dựng, lắp đặt cơ bản xong các thiết bị. Dự kiến cửa hàng xăng dầu này sẽ đưa vào hoạt động trong khoảng 7 ngày tới sau khi có đánh giá nghiệm thu, cấp phép của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Khu vực bán hàng tại trạm dừng nghỉ

Khu vực nhà ăn

Theo ông Đinh Văn Bảy, trạm dừng nghỉ cả hai chiều Bắc - Nam và Nam - Bắc, có diện tích 10ha (mỗi bên 5ha), tổng vốn đầu tư gần 370 tỷ đồng. Công trình được triển khai thi công từ tháng 4-2025. Dự kiến cuối tháng 4-2026, toàn bộ trạm dừng nghỉ sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác chính thức.

Trạm dừng nghỉ chiều Nam - Bắc trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đang gấp rút hoàn thiện

Cùng với việc vận hành trạm tại tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm cũng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại tại Trạm dừng nghỉ tại Km594+900, địa bàn tỉnh Quảng Trị (cách Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 khoảng 60km), tổng vốn đầu tư gần 370 tỷ đồng. Dự kiến, khoảng 1 tháng nữa, trạm này cũng sẽ được đưa vào khai thác tạm thời với các tiện ích tương tự: nhà dịch vụ, khu siêu thị, nhà hàng, khu tổ chức sự kiện và các dịch vụ hỗ trợ tài xế.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 107,28km, được bố trí 2 trạm dừng nghỉ, trong đó, 1 trạm được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng.

Trạm dừng nghỉ đầu tiên tại Km534+310 trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đưa vào khai thác tạm thời

DƯƠNG QUANG