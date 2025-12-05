Xã hội

Vietjet đón 22 máy bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực

Không khí lễ hội cuối năm càng thêm rộn ràng khi gia đình Vietjet chào đón thêm “thành viên mới” - máy bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580, tiếp tục gia tăng thêm đội máy bay mới - hiện đại - tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu khu vực.

Mùa Noel năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt: Vietjet sẽ tiếp nhận tới 22 máy bay mới, bằng số máy bay của 1 hãng hàng không, một đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay.

Đây không chỉ là bước tiến về quy mô mà còn minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm toàn cầu của hãng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế.

Hãng sẽ đưa vào khai thác:

- 9 máy bay Boeing cho Vietjet Thái Lan;

- 7 máy bay Airbus thế hệ mới cho đội bay của Vietjet Việt Nam;

- 4 máy bay thuê ướt tăng cường giai đoạn cao điểm;

- 2 máy bay COMAC tiếp tục phục vụ đường bay Côn Đảo.

Trong bối cảnh toàn cầu khan hiếm máy bay, chuỗi cung ứng gián đoạn và nhiều hãng hàng không phải “đợi dài hơi” để nhận máy bay mới, việc Vietjet có thể liên tục nhận 22 máy bay hiện đại trong chưa đầy 1 tháng khẳng định mạnh mẽ uy tín, năng lực tài chính vững vàng và vị thế của Vietjet trên thị trường quốc tế.

Cột mốc này tiếp tục ghi dấu Vietjet là hãng hàng không tiên phong của khu vực, kiên định trên hành trình kết nối bầu trời, là cầu nối tăng trưởng giữa các quốc gia.

Vietjet Boeing Vietjet Thái Lan Airbus A321neo ACF

