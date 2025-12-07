Đồng Nai: Áp dụng phân làn mới trên quốc lộ 51

Theo phương án này, làn 1 (sát dải phân cách cứng) và làn 2 được bố trí cho tất cả các loại xe ô tô lưu thông. Riêng làn 3 dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ, giúp tách dòng phương tiện nhỏ với xe tải, xe đầu kéo, xe khách cỡ lớn. Làn 4 (sát lề đường) dành cho xe 2 bánh và 3 bánh, tạo an toàn cho người điều khiển phương tiện thô sơ và xe máy.

Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai luôn nườm nượp phương tiện. Ảnh: XUÂN TRUNG

Với phương án mới, lực lượng chức năng cũng quy định các xe ô tô khi rẽ trái hoặc quay đầu bắt buộc phải thực hiện trong làn 1

Các bảng hiệu giao thông được lắp đặt để hướng dẫn người dân di chuyển theo phương án phân làn mới. Ảnh: SXD ĐN

Trước đó, từ giữa tháng 11-2025, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai và chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng, đánh giá lưu lượng và tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

XUÂN TRUNG